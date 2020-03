Elke Zehetner muss ins Stechen

Trotz Corona, aber noch vor der Ausrufung des Katastrophenfalls durch die bayerische Landesregierung und dem Inkrafttreten der damit verbundenen strengen Ausgangsbeschränkungen fanden im Freistaat am 15. März Kommunalwahlen statt – auch in Ahlens Partnerstadt Penzberg. Das Ergebnis war für die amtierende Erste Bürgermeisterin Elke Zehetner und ihre Partei ein Schock: Erstmals in der Nachkriegsgeschichte ist die SPD nicht mehr die stärkste Kraft im Stadtrat, und Zehetner muss am kommenden Sonntag ins Stechen gegen ihren Herausforderer von der CSU , Stefan Korpan.

Zur Bürgermeisterwahl waren sechs Kandidatinnen und Kandidaten angetreten, so viele wie noch nie in Penzberg. Damit galt es bereits vor Öffnung der Wahllokale als höchst unwahrscheinlich, dass eine oder einer von ihnen bereits im ersten Durchgang die absolute Mehrheit erreichen würde. Als Elke Zehetner 2014 zum ersten Mal für die SPD kandidierte – seinerzeit noch ohne Parteibuch, das sie erst seit 2019 besitzt – , bekam die studierte Verwaltungswirtin aus dem Stand knapp 54 Prozent der Stimmen. Auch diesmal ging sie als Siegerin über die Ziellinie, mit 27,5 Prozent. Ihr überraschend dicht auf den Fersen war der kommunalpolitisch noch unerfahrene CSU-Mann Korpan mit 24,3 Prozent. Der im Vorfeld von vielen politischen Beobachtern als aussichtsreichster Gegenkandidat für Zehetner gehandelte Markus Bocksberger von der erst vor einem halben Jahr gegründeten Gruppierung „Penzberg Miteinander“ (PM) landete mit 22,7 Prozent auf dem dritten Platz.

CSU jetzt stärkste Fraktion im Stadtrat

Während die Bürgermeisterin sich also noch Hoffnungen machen kann, ihr Amt zu behalten, ist für die Penzberger SPD, die in der ehemaligen Bergbaustadt seit 1946 ununterbrochen „regiert“ hat, eine Welt zusammengebrochen. Die Zahl ih­rer Sitze im Stadtrat wurde von zehn auf fünf halbiert. Mit sechs Vertretern bildet jetzt die CSU die größte Fraktion. Die Grünen und „Penzberg Miteinander“ haben jeweils vier Sitze, die „Bürger für Penzberg“ (BfP) drei und die „Freie Lokalpolitik Penzberg“ (FLP) zwei. Die FDP verpasste den Sprung ins Gemeindeparlament.

In wenigen Tagen, am 29. März, kommt es also zur Stichwahl zwischen Elke Zehetner (51) und Stefan Korpan. Der 35-Jährige ist Polizeihauptmeister bei der In­spektion Penzberg, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. In seiner Freizeit trainiert er die erste Fußballmannschaft des ESV Penzberg. Die ausgeschiedenen Bürgermeisterkandidaten Markus Bocksberger (PM) und Armin Jabs (BfP) haben ebenso eine Wahlempfehlung für Korpan ausgesprochen wie Kerstin Engel (Grüne), der ihre Partei darin jedoch nicht folgt. Einen CSU-Politiker zu unterstützen, das ging dem Ortsverband dann doch zu weit. Ihre Stimme können die Penzberger übrigens wegen der Coronakrise wie auch in zahlreichen anderen Städten und Landkreisen in Bayern, wo eine Stichwahl erforderlich ist, nur per Brief abgeben.

Stimmabgabe nur per Briefwahl

Auf der Internetseite der Stadt Penzberg hat Elke Zehetner alle Wahlberechtigten aufgerufen, trotz der außergewöhnlichen Umstände von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen, „damit unsere Stadt in dieser schwierigen Situation auch weiterhin in guten Händen bleibt und mit Umsicht geführt wird“. Nach Kritik an dieser Formulierung stellte sie klar, damit auch einen möglichen Nachfolger gemeint zu haben. Verschiedene andere, ebenfalls als unglücklich empfundene öffentliche Äußerungen, zum Beispiel bei einer Podiumsveranstaltung der „SZ“, waren der Bürgermeisterin im Wahlkampf von ihren Gegnern ebenso vorgehalten worden wie ein angeblich zu unsensibler Führungsstil in der Verwaltung.

Zahlreiche Ahlener, die im vergangenen Jahr bei mehreren Fahrten des Städtepartnerschaftsvereins, der Awo oder der IGBCE Penzberg besuchten, erlebten dagegen eine Elke Zehetner, die offen auf Menschen zugeht und mit ihrer herzlichen Art für sich einnehmen kann. Bei den Veranstaltungen zum 100-jährigen Stadtjubiläum von Penzberg kümmerte sie sich persönlich besonders fürsorglich um die Gäste aus den Partnerstädten.

Für Mitte Juni hat der Ahlener Verein für Städtepartnerschaften eine weitere fünftägige Reise nach Penzberg geplant. Vorsitzender Alois Steinkamp hofft, dass das Thema Corona bis dahin ausgestanden ist. Für die Stichwahl drückt er Elke Zehetner die Daumen. Sie habe die schon unter ihrem Vorgänger Hans Mummert praktizierte vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ahlen und Penzberg in den zurückliegenden sechs Jahren „nahtlos“ fortgesetzt. Steinkamp: „Wir werden in Penzberg immer mit offenen Armen aufgenommen.“