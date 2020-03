„Uns gibt es noch. Wir sind noch da.“ Das war die wichtigste Botschaft, die das Team der Schuhfabrik am vergangenen Donnerstag mit seiner Livestream-Premiere aussandte.

Dazu hatte Jens Höckelmann mit Unterstützung des Büz-Teams – wie berichtet – einen Raum auf Etage 1 des Bürgerzentrums in ein TV-Studio umgerüstet – das alles unter dem Arbeitstitel „Geheimlabor“. Eigentlich hätten darin im Rahmen eines Projektes Fakenews unter Beteiligung des Künstlers Stephan Us produziert werden sollen, um dieses immer mehr alltagsbestimmende Thema unter kunsttheoretischen Perspektiven zu beleuchten.

Neue Wege für die Kultur

Corona habe dann die Pläne durchkreuzt, führte Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann in ihrem Intro aus. Unter den gegebenen Umständen komme es darauf an, den Kontakt zu den Freunden und Besuchern der Schuhfabrik zu halten und Kultur auf einem anderen Weg als durch Veranstaltungen und das direkte Gespräch zu ermöglichen.

Im weiteren Verlauf warf Nazanin Asgari einen aktuellen Blick in ihr Geburtsland Iran und Theo Heming und Jens Höckelmann plauderten über Musik und Gruppen der 80er und 90er Jahre an Hand alter noch vorhandener Demotapes. Geplant ist, immer donnerstags auf Sendung zu gehen, bei Bedarf auch häufiger. Auch für Vorschläge sei man offen, so die Initiatoren.