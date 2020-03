Als Bürgermeister Herbert Faust am 7. September 1974 den von Robert Paulmichl gestalteten Gedenkstein zu Ehren von Dr. Paul Rosenbaum enthüllte, sprach er folgende Worte: „Als Mensch fühlte sich der frühere Oberfeldarzt nicht nur in Worten, sondern auch in seinen Taten für andere verpflichtet.“ Die menschliche Seite des Mannes, der die Stadt Ahlen am 31.