Der Leichtathletik ein Gesicht gegeben

Im Alter von 80 Jahren ist am Dienstag Dr. Rolf Massin in seiner Wahlheimat Salles d’Aude in Südfrankreich gestorben.

Dr. Rolf Massin hatte zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder Dieter in den 50er Jahren der Leichtathletik in Ahlen ein neues Gesicht gegeben – als Sprintathlet wie auch als Organisator. 1970 setzte er mit seinem Bruder und Heessener Leichtathleten einen Meilenstein, als er die Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Ahlen-Heessen gründete, die er auch Jahre als Vorsitzender leitete.

Im Jubiläumsjahr 2020 – die LG-Bewegung wird in diesen Tagen 50 Jahre alt – wollte er sich noch mit den alten Wegbegleitern treffen, um alte Zeiten aufleben zu lassen, so wie 2006, dem 50. Jahr seiner Zugehörigkeit zur Leichtathletik. Dieses Jubiläum war im Hause Massin gefeiert worden.

Über den Sport suchte Dr. Rolf Massin den Weg zur Völkerverständigung. Er initiierte und leitete zahlreiche Austauschprogramme in Europa und war an seinem Wohnort Schwerte fast zwei Jahrzehnte Vorsitzender der Städtepartnerschaftsgesellschaft mit acht Partnern in Europa.

Sein Buch „Der Weg zum Miteinander“ gibt Zeugnis über diese Arbeit, die der Oberstudiendirektor (Französisch und Englisch) weiter verfolgte als Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft bei der Europäischen Union in Brüssel. Er arbeitete 15 Jahre an den deutschen Botschaften im Senegal und in Burkina Faso als Koordinator für die deutsche Sprache, schrieb Lehrwerke für die frankophonen Länder Afrikas und führte dort Seminare und Fortbildungen durch.

Für die deutsche Sprache warb er bis zu seinem Tode in französischen Schulen. Als führendes Mitglied im „Verein deutsche Sprache“ hatte er zudem der Verbreitung des ‚Denglischen‘ den Kampf angesagt.

1973 promovierte Rolf Massin mit einer Dissertation zum französischen Philosophen Albert Camus („Das „oui“ und das „non“). Der Ex-Ahlener erzählte gern, dass er für den ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt in Paris einst simultan übersetzte.

Auf der Aschenbahn ist Rolf Massin in seiner Aktivenzeit (SSV Westfalia Ahlen) nahezu jedem davongerannt. Beim Coronavirus hat er es nicht mehr geschafft. Tragisch für seinen Bruder Dieter und Familie ist, dass nur Rolfs Frau Elke und Sohn Felix ihn auf seinem letzten Weg begleiten können.