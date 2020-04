Als die patenschaftlichen Bande zwischen der Wibbeltgemeinde und der „Westfalen-Kaserne“ im Jahr 2005 durch die Auflösung des Panzergrenadierbataillons 192 nach genau drei Jahrzehnten auseinanderrissen, hätte wohl niemand gedacht, dass es zwölf Jahre später eine erfolgreiche Wiederbelebung geben würde.

Neue Verwendung in Köln

Einer der maßgeblichen Wegbereiter dieser neuen Patenschaft Vorhelms mit der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 war Major René Achten , der inzwischen auch im Vorstand des Freundeskreises Ahlener Soldaten aktiv ist. In dessen Namen überreichte der Vorsitzende Thomas Kras dem vor einer Woche verabschiedeten Kompaniechef soeben ein Dankespräsent. „Die Betonung liegt auf Dank und nicht auf Abschied“, hielt er fest. Denn auch wenn Achten nun in eine neue Verwendung nach Köln wechselt, bleiben die Verbindungen zwischen Ahlen und Vorhelm eng. „Du wohnst weiterhin hier, fühlst dich mit deiner Familie in und um Ahlen sehr wohl. Das freut uns alle.“ Kras nannte beispielhaft das Engagement des Soldaten bei gemeinsamen Veranstaltungen mit der Dorfgemeinschaft. „Ob Maibaum- oder Sportfest, Grünkohlessen, Pöggskenmarkt, Volkstrauertag oder Dorfputz – die Patenkompanie war nicht nur dabei, sondern hat die Veranstaltungen oft zentral mitgetragen“, lobte der Vorsitzende.

Weiterhin aktiv in Verein und Kommunalpolitik

René Achten wird nicht nur weiterhin sein Amt im Freundeskreis-Vorstand ausführen, sondern auch in der Kommunalpolitik aktiv bleiben – im Ortsausschuss und als CDU-Kandidat im Wahlkreis 2.

Thomas Kras kündigte an, dass die auf dem Naturstein am Vorhelmer Dorfplatz befestigte Erinnerungsplakette mittelfristig durch eine neue ersetzt wird. Eigentlich sei dies zum Termin des Maibaumfestes am 30. April geplant gewesen. Doch durch die Absage muss auch dieser Akt warten, ebenso wie die offizielle Begrüßung Ludwig von Düsterlohes als neuen Kompaniechef.

Für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen plant der Freundeskreis Ahlener Soldaten nicht zuletzt die Ausgabe von Poloshirts, Pullovern und Fahnen an Mitglieder – jeweils mit dem Vereinswappen ausgestattet.