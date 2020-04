Zügig schreiten die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 586 zwischen Tönnishäuschen und Vorhelm voran. Vor gut zwei Wochen trat die Vollsperrung in Kraft. Inzwischen ist die alte Asphaltschicht der Münsterstraße komplett abgefräst worden und türmt sich haufenweise am Rand der Großbaustelle. Auch die einstigen Randstreifen, die aus Betonplatten bestanden, wurden entfernt. Wie mehrfach berichtet, wird die Fahrbahn künftig ohne Randstreifen ausgestaltet sein. Dafür entsteht ein separater Radweg entlang der Trasse. Da coronabedingt ohnehin weniger Verkehr herrscht, sind die verkehrstechnischen Auswirkungen der Umleitungen bislang ohne größere Probleme geblieben. Zusätzliche Baustellenampeln wurden in Vorhelm am Abzweig Ennigerstraße und an der Hauptstraße in Enniger installiert worden.