Überall in Deutschland rattern in diesen Tagen die Nähmaschinen, was das Zeug hält. Neben unzähligen Initiativen für den Privatgebrauch haben viele Unternehmen – nicht nur in der Textilbranche – ihre Produktion auf Mundschutzmasken umgestellt, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen Mangelware sind.