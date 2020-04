Erfolg mit „Schneeflöckchen“ als Produzent, Auftritte in Fernsehserien und der abgeschlossene Dreh von „Faking Bullshit“ in seiner Heimatstadt Ahlen: Für Adrian Topol lief‘s in den vergangenen Monaten sehr gut. Umso schwerer fällt dem Wahl-Berliner das verordnete Daheimbleiben, da es auch für ihn in der Coronakrise um die eigene Existenz geht.