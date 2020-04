Auf der Autobahn 2 in Höhe der Abfahrt Beckum / Ahlen wurde am Karsamstag eine junge Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Die 21-Jährige war nach Polizeiangaben in Richtung Dortmund unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache von der mittleren Spur durch die äußere Leitplanke prallte und in einer Böschung zum Stehen kam. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt und musste mit technischem Gerät von der Feuerwehr aus ihrem Kleinwagen befreit werden.

Aufgrund der schweren Verletzungen war sie nicht transportfähig. Daher wurde ein Rettungshubschrauber aus Lünen angefordert, der die Patientin schonend in die Unfallklinik nach Hamm flog. Die A 2 musste für die Landung des Hubschraubers zeitweise komplett gesperrt werden.