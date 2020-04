Den vierten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet am Montagnachmittag der Kreis Warendorf. Eine 70-jährige Frau aus Ahlen sei im Krankenhaus verstorben. Sie habe unter Vorerkrankungen gelitten. In Ahlen ist die Zahl der Infizierten über die Feiertage deutlich auf 50 angestiegen. Karfreitag waren noch 32 Betroffene gemeldet worden. 22 seien inzwischen wieder gesund. Über die Ostertage ist zudem die Gesamtzahl der seit dem 7. März bestätigten Coronavirus-Infektionen im Kreis Warendorf auf 401 gestiegen. Das sind 25 Fälle mehr als am Karfreitag. 275 Personen – 13 mehr als am Karfreitag – sind inzwischen wieder gesund gemeldet. Akut am Coronavirus erkrankt sind derzeit noch 122 Menschen im Kreis.