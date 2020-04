Über 50 Mal war die Polizei zu Ostern im Kreisgebiet im Einsatz, weil es Hinweise auf Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung gab.

In Ahlen schritten Beamte am Samstag gegen 18.35 Uhr auf dem Marktplatz ein. Dort hielten sich neun Personen auf, die sich demonstrativ in einem Abstand von jeweils zwei Metern auf Stühlen zusammengesetzt hatten. Die Kräfte bewerteten die Lage nach Abstimmung mit dem Ordnungsamt als Ansammlung und stellten die Identität von den Angetroffenen fest, wie es am Montag in einer Pressemitteilung hieß. Zur weiteren Prüfung des Verfahrens wurde dem Ordnungsamt ein Bericht übersandt. Leider, so die Beamten, zeige dieses unsolidarische Verhalten von – glücklicherweise nur – Wenigen, dass die Polizei und die Ordnungsämter über die bisherigen Ostertage gefordert waren, die Einhaltung der Vorschriften der Coronaschutzverordnung zu überwachen und durchzusetzen.

In den kreisweit 50 anderen Fällen ging es wie bereits in den vergangenen zwei Wochen fast ausschließlich um Gruppen unterschiedlicher Größe, die sich im öffentlichen Raum aufhielten. Aber auch Anrufe mit Meldungen zu möglichen Feiern waren darunter. Hier habe es keine Beanstandungen gegeben, da es sich in den wenigen Fällen um Personen handelte, die einem Hausstand angehörten und sich im privaten Raum aufhielten. Insgesamt 42 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nichteinhaltung des Kontaktverbots und zwei Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch leiteten die einschreitenden Polizisten ein. Des Weiteren sprachen sie zahlreiche Platzverweise aus.