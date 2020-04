Der nächste Termin zur Fortsetzung des „Mops-Prozesses“ am Donnerstag, 23. April, vor dem Landgericht Münster ist aufgehoben worden. Das teilt das Landgericht in einer Terminübersicht mit.

Wörtlich heißt es zur Begründung: „Der Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung in dem Zivilverfahren 02 O 376/19 betreffend eine Schadensersatzklage gegen die Stadt Ahlen sowie einen dortigen Mitarbeiter wegen des Verkaufs eines vermeintlich kranken Hundes („Mops Edda“) am 22.4.2020 ist aufgehoben worden. Das in Auftrag gegebene schriftliche tiermedizinische Sachverständigengutachten liegt inzwischen vor. Der Sachverständige, der in dem Termin angehört werden sollte, ist nunmehr von der Klägerin als befangen abgelehnt worden. Über diesen Antrag wird die Kammer nun zunächst entscheiden. Die Anberaumung eines neuen Termins sowie ebenfalls die Entscheidung über den Ablehnungsantrag wird von hier zu gegebener Zeit mitgeteilt.“