Einem Rentner war‘s zu laut

Einmal ist keinmal, zweimal ein Beleg für Erfolg und beim dritten Mal könnte es schon fast zur Tradition werden: André Fohrmann startete zu Ostern erneut einen Aufruf über das soziale Netzwerk ,,Facebook‘‘, um sein DJ-Gespann mitsamt Begleitfahrzeugen durch Ahlen zu lenken.

Dieses Mal kam er in Live-Begleitung von Andreas Supplie, der seine Gitarre mitgebracht hatte. Somit kam bei der 3.0-Auflage nicht jeder Song aus der „Konserve“. Wieder gingen die Anfragen von Bürgern, die sich vor der eigenen Haustür mit ihren Lieblingsliedern beschallen lassen wollten, durch die Decke. Am Ende wurden am Ostermontag zwischen 14 und 18 Uhr rund 30 Stationen angefahren.

Lokale Betriebe verteilten Spendentüten

Ela Pieper sorgte für bunte Plakate am Anhänger und Andrea Kersting-Lang betreute den Livestream im Internet, der vor allem denjenigen galt, die aufgrund der knappen Zeit nicht angesteuert werden konnten. Nadine Lunau und Kinder überbrachten im Laufe der klangvollen Rundfahrt Spendentüten, die vom LVM-Versicherungsbüro Schulze Beerhorst, der Gaststätte ,,Peters Eck‘‘ und dem Kindergarten ,,Roncalli-Haus‘‘ gestiftet wurden.

Andreas Supplie spielte Gitarre. Foto: Ralf Ewers

Die wohltätige Aktion stieß trotz der wiederholt enormen Resonanz nicht überall auf Gegenliebe. So machte ein Rentner an einer Station lautstark seinen Unmut deutlich. Ihm war der kurze Auftritt wohl zu lang, zu laut, zu überflüssig. Fröhliche Kinder gab‘s hingegen überall anzutreffen. Auch die Großen freuten sich.

Musikwünsche „frei Haus“ erfüllt 1/12 Mobiler DJ bringt Musik vor die Haustür Foto: Ralf Ewers

Diese Idee zündete: André Fohrmann, der als Discjockey derzeit eher wenig zu tun hat, packte seine sieben Sachen oder besser gesagt: Lautsprecher ... und machte sich auf den Weg durch die Stadt, um Musikwünsche vor der Haustür zu erfüllen. Foto: Ralf Ewers

Mobiler DJ bringt Musik vor die Haustür Foto: Ralf Ewers

Corona-DJ erfüllt Musikwünsche 2020 Foto: Ralf Ewers

Fohrmanns Fazit: „Insgesamt ist‘s gut gelaufen.“ Dieser Ostermontag sei für ihn und die Ahlener, die damit eine zusätzliche Feiertagsfreude in schweren Zeiten erhalten haben, ein voller Erfolg gewesen.

Eine vierte Auflage? Nicht ausgeschlossen.