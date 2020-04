Opfer schwebt nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Am Tag nach der blutigen Messerattacke am Kastanienweg, bei der ein 17-jähriger Ahlener lebensgefährlich verletzt wurde, herrscht bei den Ermittlern mehr Klarheit über die Hintergründe. Außerdem erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

„Der 21-Jährige ist dringend verdächtig, den 17-jährigen Ahlener mit einem Messer derart schwer verletzt zu haben, dass er in Lebensgefahr schwebte“, betonte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt . „Wir ermitteln wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den wohnungslosen Beschuldigten.“

Eine gute Nachricht konnte er dennoch verkünden: Der Gesundheitszustand des Opfers habe sich inzwischen so weit verbessert, so dass keine akute Lebensgefahr mehr bestehe. Der junge Mann befindet sich weiterhin in einer Klinik.

Streit mit einem Zeugen

In einer weiteren gemeinsamen Presseerklärung berichten Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Warendorf und Polizei Münster am Donnerstag über die Fortschritte bei den Ermittlungen der Mordkommission. Demnach sei der Haftbefehl gegen den 21-jährigen Beschuldigten am Mittwochnachmittag in Kraft getreten und die sofortige Untersuchungshaft angeordnet worden.

Mordkommission ermittelt nach Messerangriff 1/11 Kastanienweg in Ahlen: Mordkommission ermittelt. Foto: Christian Wolff

Bislang steht fest, dass es in der Nacht zu Mittwoch am Kastanienweg in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zum Streit zwischen dem Beschuldigten und einem Zeugen gekommen ist. Nachdem dieser Zeuge zunächst aus der Wohnung verwiesen wurde, sei er offenbar gegen 1 Uhr mit mehreren Personen – darunter habe sich auch der 17-jährige Ahlener befunden – zu der Anschrift zurückgekehrt, heißt es in der Pressemitteilung. Der Beschuldigte müsse daraufhin mit einem am Körper versteckten und aus der Wohnung mitgenommenen Messer auf die Straße und anschließend auf die Gruppe zugelaufen sein.

„Als die Gruppe flüchten wollte, soll der Beschuldigte die Verfolgung aufgenommen haben“, erklärte der Leiter der Mordkommission Ulrich Bux. „Als der 17-Jährige zu Boden fiel, soll der 21-Jährige mindestens zweimal mit einem Messer im Halsbereich zugestochen haben. Polizisten stellten den Beschuldigten kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes und nahmen ihn fest.“

Beschuldigter spricht von Notwehr

Der Beschuldigte verletzte sich bei dem Angriff selbst am Bein. In seiner Vernehmung räumte er gegenüber den Beamten ein, an dem Streit beteiligt gewesen zu sein. Er gibt jedoch an, dass er in Notwehr gehandelt habe. Die Ermittlungen dauern an.