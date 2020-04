Die Bundeswehr kündigt an, dass an diesem Wochenende in der „Westfalen-Kaserne“ ein Ausbildungsabschnitt stattfindet, bei der auch Manövermunition Verwendung findet.

Gleiches geschieht am darauffolgenden Wochenende – Freitag, 24. April, bis Sonntag, 26. April – auf dem Standortübungsplatz bei Nacht. Es kann dabei zu Schusswaffen-Geräuschen kommen. Das Betreten des Standortübungsplatzes ist während der Ausbildung streng verboten. Feldjägerstreifen kontrollieren die Einhaltung zudem weisen rote Warnflaggen auf die Übung hin.