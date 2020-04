Ein Motorradfahrer aus Ahlen verunglückte am Donnerstag auf der Sauerlandstraße (L 856) in Niederbergheim. Der 17-Jährige war gegen 15.30 Uhr aus Richtung Niederbergheim in Richtung Hirschberg unterwegs. Nach seinen Angaben, so die Polizei, kam ihm im Bereich einer Linkskurve ein Auto entgegen, das sich bis zur Hälfte auf seiner Fahrbahn befand. Dem Wagen konnte er noch ausweichen, er stürzte jedoch am Ende der Kurve und verletzte sich schwer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt. Bei dem entgegenkommenden Wagen könnte es sich um ein dunkelblaues oder dunkles Auto von mittlerer Größe gehandelt haben. Es sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer den Unfall nicht einmal bemerkt habe, heißt es.