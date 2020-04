Versammlungen und Platzarbeiten waren bereits abgesagt, doch die Option, vielleicht doch noch ein Schützenfest feiern zu können, hatten sich die Vorhelmer bewusst noch offengehalten. Seit dem Wochenende steht nun fest: Es wird in diesem Jahr kein Hochfest des Allgemeinen Schützenvereins geben.

Dieses Jahr hätte das 90-jährige Bestehen angestanden

„In diesem Jahr hätten wir vom 21. bis 23. Mai gefeiert“, sagt Vorsitzender Friedrich Eilert . „Nun ist es erstmalig nach 1948 so, also nach 72 Jahren, dass unser Fest ausfällt. Dies ist besonders schmerzlich, da wir in diesem Jahr den 90. Geburtstag des Allgemeinen Schützenvereins gefeiert hätten.“ Die Entscheidung der Politiker, Großveranstaltung bis vorerst 31. Mai zu untersagen, sei jedoch aus Sicht des Vereinsvorstands nachvollziehbar und richtig. Eilert: „Wir hoffen darauf, dass wir am 14. September unser Biwakfeiern und am 23. Oktober unsere Herbstversammlung abhalten können.“