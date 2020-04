Ein verhaltensauffälliges Ehepaar beschäftigte die Polizei am Samstag gleich zweimal. Zunächst randalierte die 66-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung am Mammutpfad. Nach Angaben der Polizei-Pressstelle hörte die Ahlenerin laut Musik, schrie herum und beleidigte eine junge Nachbarin.

Als die alarmierten Beamten eintrafen, verhielt sich die Ahlenerin absolut uneinsichtig. Sie sei weder gewillt gewesen, die Musik leiser zu drehen noch habe sie die Beleidigungen eingestellt, hieß es am Montag. Im Gegenteil. Ihre Auffälligkeiten weitete sie auf die Einsatzkräfte aus. Daraufhin nahmen die Beamten die deutlich alkoholisierte Frau in Gewahrsam. Nur wenige Zeit später folgte ein weiterer polizeilicher Einsatz an selber Adresse.

Jetzt schrie der zurückgebliebene Ehemann herum und beleidigte die Nachbarin lautstark. Auch der alkoholisierte 57-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizisten uneinsichtig und unkooperativ. Daher nahmen die Beamten den Ahlener ebenfalls zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Hier, so die Pressestelle, war er wieder mit seiner Ehefrau vereint, wenn auch in getrennten Zellen.