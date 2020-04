Seit 17 Jahren sind die „Grünschnäbel“ eine Institution im Hellbachdorf. Jetzt hat Anja Linder , die in der Loslösegruppe viele Kinder unter drei Jahren mehrmals die Woche begleitete, das Ende dieses Angebots bekanntgegeben.

Rückläufige Anmeldezahlen

„Die Gründe dafür liegen nicht allein in der Corona-Krise“, sagt die engagierte Vorhelmerin im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Betreuung lohne sich angesichts rückläufiger Anmeldungen nicht mehr und weitere persönliche Umstände gaben jetzt den entscheidenden Ausschlag, die Loslösegruppe nicht mehr weiterzuführen.

Im Jahr 2003 startete Linder in der Alten Schule in Tönnishäuschen. Nur ein Jahr später folgte der Umzug zur Pankratiusstraße ins Gebäude der ehemaligen „Domschänke Recker“, wo sich derzeit das Kunstgewerbegeschäft „Creaktiv“ einen neuen Standort schafft. 2007 folgte ein weiterer Umzug – ins nahe Pfarrheim St. Pankratius an der Ennigerstraße.

Früher gab es zwei Gruppen

„Früher gab es immer zwei Gruppen – montags und mittwochs sowie dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr“, so Anja Linder. „Seit einigen Jahren treffen sich die ,Grünschnäbel‘ nur noch montags und mittwochs.“

Seit der zweite Kindergarten in Vorhelm fertiggestellt ist, ging die Nachfrage rapide zurück, beschreibt die Gruppenleiterin: „Wir haben nur noch drei Anmeldungen für diesen Sommer gehabt.“ Nach Inkrafttreten der Kontaktbeschränkungen lagen alle weiteren Planungen ohnehin „auf Eis“.

Großen Dank richtet Anja Linder auf diesem Weg auch an Merle Budt, die gemeinsam mit ihr über Jahre hinweg für die Gruppenbetreuung verantwortlich zeichnete.