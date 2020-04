Schmökern ja – Stöbern nein

Zu Hause online aussuchen, Termin vereinbaren und abholen – so funktioniert in der Stadtbücherei ab Donnerstag, 23. April, die Ausleihe von Medien in Corona-Zeiten. Nach wochenlanger Zwangspause können wieder Kundinnen und Kunden Bücher, Musik oder Spiele in der öffentlichen Bibliothek ausleihen. Worauf bis auf Weiteres noch verzichtet werden muss, ist das Stöbern durch die Regale. „Der Betrieb wird vorerst unter erheblichen Einschränkungen aufgenommen“, bittet Fachbereichsleiter Christoph Wessels um Verständnis, dass nicht gleich wieder alles so ist wie vor Auftreten der Pandemie.

Betriebsanlauf unter Einschränkungen

Um den Vorgaben zu Hygiene und Abständen gerecht zu werden, sei die Bücherei verpflichtet, den Fluss der Besuchenden zu regulieren und zu dokumentieren,sagt Wessels. „Das heißt, unsere Leserschaft kann nur mit einem zuvor vereinbarten Termin die Stadtbücherei betreten.“ Wer Literaturwünsche hat, kann diese jedoch dem Büchereipersonal bei der Terminanfrage (telefonisch oder per E-Mail) mitteilen und dann die bereitgestellten Medien ausleihen und mitnehmen.

Aussuchen kann man sich die Titel seiner Wahl in verschiedenen Online-Katalogen, die die Stadtbücherei im Internet anbietet. Dort erhalten Kundinnen und Kunden auch Zugriff auf ihre Konten und können die Dauer der Ausleihen selbst ausdehnen. Sämtliche Leihfristen sind zurzeit bis zum 29. Mai automatisch verlängert worden. Vorgezogene Rückgaben sind nach Terminvereinbarung möglich. Das Team der Stadtbücherei macht darauf aufmerksam, dass nur Einzelpersonen ohne Begleitung die Bibliothek betreten dürfen.

Für Christoph Wessels ist die ab Donnerstag geltende Regelung bestenfalls ein Kompromiss.

„Von Wiederöffnung möchte ich nicht sprechen."

„Von Wiederöffnung möchte ich nicht sprechen, dafür fehlt einfach das schöne Flair aus gemütlichen Lese-Ecken, Lesecafé und Stöbern nach Titeln.“ Es sei aber ein kleiner Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität, „die wir uns alle wieder so schnell wie möglich erhoffen“, so Wessels weiter.

Der Zugang zu den Katalogen erfolgt über www.ahlen.de/start/themen/bildung-kultur/stadtbuecherei/kataloge-datenbanken. Anfragen zu gewünschten Titeln können auch telefonisch unter der Durchwahl 5 92 92 oder per E-Mail (stadtbuecherei@stadt.ahlen.de) an die Stadtbüchereigerichtet werden.