Der erste Eindruck täuscht: Auf dem Parkplatz am Wersestadion wird nicht an der zehnten Folge von „The Fast and the Furious“ gedreht, wie es die drei Gentlemen bei ihrem Treffen am Dienstagnachmittag mit ih­ren Schlitten vermuten lassen könnten. „Hier entsteht gerade das erste Ahlener Autokino“, erklärt Martin Temme. Start wird aber vermutlich erst im Mai sein.