Ausschüsse tagen wieder ab 12. Mai

AhlenAm Montag durften nach vierwöchiger Schließung die meisten Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen, am 4. Mai werden die Friseure nachziehen und die ersten Grundschüler in ihre Klassenräume zurückkehren. Noch einmal zwei Wochen später soll in Ahlen auch der Politikbetrieb wieder hochgefahren werden, nicht allmählich, sondern praktisch von null auf hundert. Alle Sitzungen der Ratsgremien werden gemäß der nächsten turnusmäßigen Beratungsfolge stattfinden. Darauf haben sich die Fraktionsvorsitzenden in ih­rer jüngsten Te­lefonkonferenz mit dem Bürgermeister verständigt.Den Anfang macht am 12. Mai der Inte­grationsrat. Die Ausschüsse sollen im Ratssaal tagen, dort ließen sich bei entsprechender Bestuhlung die gebotenen Abstände einhalten, erklärte Dr. Alexander Berger im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Ratssitzung am 18. Juni könnte vielleicht in die Stadthalle verlegt werden.

Noch kein Grund für Haushaltssperre

Der Finanz- und Personalausschuss ist drei Tage vorher, am 15. Juni, an der Reihe. Dann, so kündigte der Bürgermeister an, will Kämmerer Dirk Schlebes einen Sachstandsbericht zu den möglichen finanziellen Auswirkungen der Coronakrise auf den städtischen Haushalt geben. Derzeit, so Berger, sehe Schlebes „noch keinen Grund, in RichtungHaushaltssperre zu denken“, auch wenn sicherlich schon eini­ge Gewerbesteuerherabsetzungsanträge bei der Stadtkasse eingegangen seien. „Wir werden den ersten Quartalsbericht zum Gewerbesteueraufkommen in Ruhe abwarten“, warnt der Verwaltungschef vor verfrühter Panikmache. Es bestehe darum aus seiner Sicht auch keine Veranlassung, von der durch den Bürgerentscheid am 8. März bestätigten Planung für den „Bürgercampus“ (Rathaus und Stadthalle) abzurücken, wie der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft (FWG), Heinrich Artmann, gefordert hatte. „Unsere Finanzierungsstrategie ist langfristig auf 30 Jahre angelegt und solide“, stellt Berger klar.

Drei Bewerber für Mentz-Nachfolge in der engeren Wahl

Wer in der Verwaltung künftig bei dem Mammutprojekt „den Hut auf“ haben wird, soll sich ebenfalls in Kürze entscheiden. Am Freitag dieser Woche werden sich drei Kandidaten, die für die Nachfolge von Stadtbaurat Andreas Mentz in der engeren Wahl sind, vorstellen. Die Bewerbungsgespräche waren ursprünglich schon für den 18. März terminiert gewesen, dann aber zunächst ausgesetzt worden. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass die Nachbesetzung der wichtigen Position dennoch nun zeitnah erfolgen kann.

Die am vergangenen Mittwoch von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung der Kontaktsperre bis vorerst zum 3. Mai findet Berger „gut und richtig“, denn das Auftreten von mehreren Coronafällen in einer Ahlener Senioreneinrichtung habe gezeigt, wie gefährlich das Virus bleibe. Für die örtlichen Einzelhändler freue er sich, dass jedenfalls die meisten von ihnen ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen. Absolut wichtig sei aber, dass die Hygieneschutzvorschriften eingehalten würden, was der städtische Ordnungsdienst mit erhöhter Präsenz, aber auch „mit Augenmaß“ kontrollieren werde.

Die nächste interfraktionelle Runde soll Ende des Monats einberufen werden, dann noch einmal telefonisch. Das habe sich bewährt, findet Dr. Berger. „Alle arbeiten sachorientiert mit, das funktioniert im Moment sehr gut.“