In den vergangenen Tagen gingen vermehrt Hinweise in der Leitstelle ein, dass falsche Polizisten insbesondere in Ahlen aktiv waren. In einem Fall fiel eine Seniorin auf die Masche der Betrüger herein. Besonders in diesem Fall war, dass die Frau Bargeld sowie ihre Bankkarte samt PIN in ihren Briefkasten legen sollte. Sie wurde aufgefordert, den Schlüssel des Briefkastens stecken zu lassen. Später holte ein Unbekannter die Gegenstände ab.