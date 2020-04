Vier Verletzte forderte ein Nachbarschaftsstreit am Mittwoch in Dolberg am Nelkenweg. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 42-Jähriger gegen 14.30 Uhr dabei auf einen Jugendlichen eingeschlagen.

Der hinzukommende Vater und ein 40-jähriger Mann aus Oberhausener kamen dem 17-Jährigen zu Hilfe und brachten den 42-Jährigen zu Boden. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich alle vier Männer, sowohl der Jugendlichen als auch der 42-Jährige wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.