Königspaare bleiben weiter im Amt

Auch am Schützenverein Dolberg geht die Corona-Pandemie nicht vorbei. Die damit verbundenen Einschränkungen im täglichen Leben belasten auch das Vereinsleben enorm. Das nun erteilte Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August führt dazu, dass in Dolberg in diesem Jahr kein Schützenfest gefeiert werden kann.

Seit 1950 habe der Verein ununterbrochen jedes Jahr das Schützenfest ausgerichtet, heißt es in der Mitteilung des Vereins. 2020 nun wird diese lange Tradition wegen der Corona-Krise unterbrochen, „aber zum Schutz der Gesundheit der Mitglieder, der Dolbergerinnen und Dolberger sowie aller Besucher ist diese Absage leider unausweichlich und alternativlos“, so Schriftführer Norbert Penger .

Planungen waren fast abgeschlossen

Und weiter: „Es fällt schwer, allen langjährigen Partnern mitzuteilen, dass es 2020 kein Schützenfest gibt. Hinzu kommt die besondere Tragik, da es sich in diesem Jahr um das Jubiläumsfest handelt.“ Die Planungen für dieses besondere Schützenfest seien fast abgeschlossen gewesen und die Vorfreude auf das Fest von Tag zu Tag gewachsen. Allzu gerne wollte der Verein sein 325-jähriges Bestehen feiern. Der Festausschuss habe sich intensiv und lange darauf vorbereitet. Die erste Sitzung hatte schon im Juni 2016 stattgefunden. „In vielen weiteren Zusammenkünften entstand ein tolles Programm für die Festtage“, bedauert der Verein. „Es sollte nach dem großen 300-jährigen Jubiläum vor 25 Jahren ein weiterer Meilenstein in der langen Tradition des Vereins werden.“

Der Verein bedankt sich in dieser schwierigen Situation für das Verständnis bei seinem Festwirt, den Musikzügen und Kapellen sowie allen Partnern, die für gewöhnlich zum Gelingen des Schützenfestes beitragen. Ein besonderer Dank gilt dem Königspaar Benedikt Markenbeck und Stephanie Droste, das sich bereit erklärt hat, den Verein ein weiteres Jahr zu repräsentieren. Gleiches gilt für das Bierkönigspaar Frederik Krupski und Gina-Maria Penger.

Gebührende Ehre

Ein Dankeschön sprechen die Schützen auch den Jubelmajestäten Anton Vertgewall und Hilde Kraemer sowie der diesjährigen Diamantkönigin Hedwig Stratmann aus. „Auch sie haben sich sehr auf das Jubiläumsfest gefreut. Der Verein versichert schon jetzt, dass alle Königspaare und Jubilare im nächsten Jahr ihre gebührende Ehre erhalten werden.“

Falls es die allgemeine Lage bis zu den Sommerferien zulässt, will der Vorstand zu einer außerordentlichen Schützenversammlung einladen. Dort soll das Einholen der Mitgliedsbeiträge besprochen und gemeinsam beraten werden, wie das Jubiläum im kommenden Jahr gefeiert wird. Es ist angedacht, das Fest mit der gleichen Organisationsstruktur durchzuführen.

Als Zeichen der Zusammengehörigkeit und des Schützengeistes ist es für den Verein wünschenswert, wenn alle Schützenbrüder, die eine Schützenfahne im Hause haben, diese zu Christi Himmelfahrt aufstellen würden.