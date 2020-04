Ein Antrag – zwei Zusagen

Das Coronavirus betrifft besonders Gewerbetreibende in ihrer Existenz. Unsere Zeitung hat sich in verschiedenen Branchen umgehört und je einen Betrieb aus den Bereichen Dienstleistung, Einzelhandel und Gastronomie befragt. Diese sind in der Zeit der Einschränkungen nicht untätig geblieben. Es wurden Ideen entwickelt, um wenigstens einige Einnahmen zu erzielen. Die staatlichen Soforthilfen sehen alle nur als einen Tropfen auf den heißen Stein, da sie oft nicht einmal die laufenden Kosten abdecken würden.

Ganz besonders betroffen ist Fiol Thormann mit ihrem Friseursalon in der Gerichtsstraße. Rechtzeitig habe sie ihren Antrag gestellt. „Doch ich habe zwei Zusagen bekommen, obwohl ich nur einen Antrag gestellt habe. So ist noch kein Geld gekommen“, berichtet sie. Es liege die Vermutung nahe, dass ihre Mail gehackt wurde.

Am 4. Mai darf Fiol Thormann ihre Geschäftsräume unter Auflagen wieder öffnen. Bis dahin sind ihre Fachkräfte in Kurzarbeit. Für die Wiederöffnung hat sie sich einen Betriebsarzt gesucht, der die Friseurmeisterin hinsichtlicht der Einhaltung der Vorschriften begleitet. Da geht es unter anderem um Sicherheitsabstände und Ausrüstungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Schon jetzt ist direkt am Eingang ein Spender mit Desinfektionslösung. Außerdem hat Fiol Thormann bei einem benachbarten Apotheker 1000 Schutzmasken für die Kunden gekauft. Die Zeit wurde zur Weiterbildung genutzt. Im Web nimmt das Team an einem Kurs für ein staatliches Color-Diplom teil. In der Zwischenzeit hat Fiol Thormann auch „Colour to go“ angeboten und einmal die Woche Produkte und Gutscheine verkauft. „Das wurde gut angenommen“, meinte sie, die ihren Salon wegen der Einschränkungen künftig auch montags am Nachmittag öffnet.

Herrenausstatter Bernd Uwe Lieftüchter an der Oststraße hatte sich überlegt, KfW-Kredite zu beantragen. Die Soforthilfe habe er schnell bekommen. Das Personal musste im März Urlaub nehmen und ist jetzt in Kurzarbeit. Er geht von einem deutlichen Umsatzrückgang nach der Krise aus. Die Zeit hat Bernd Uwe Lieftüchter genutzt, um einen Onlineshop aufzubauen. „Das habe ich alles in Eigenregie gemacht. Das war nicht so einfach – besonders mit den Fotos“, erzählt er. Wegen der Größe des Ladenlokals können nur wenige Kunden zeitgleich ins Geschäft. „Ich will die Leute nicht vor der Tür stehen lassen. Es kann jetzt bei mir im Internet bestellt werden und wir bieten auch einen Lieferservice an.“ Im Übrigen sei die Frühjahrsware schon geliefert, werde sich aber nur noch schlecht absetzen lassen, da schon Sommerbekleidung bei den Herstellern bereitstehe.

Die Gastronomie ist ganz stark betroffen. Wann die Lokale wieder öffnen dürfen, ist noch nicht klar. Allerdings ist Außerhaus-Verkauf und Lieferservice erlaubt. Uwe Rahenbrock, Betreiber von Restaurant, Vinothek und Café Chagall hat im Garten am Kunstmuseum seit drei Wochen den „Chagall-Markt“ eingerichtet. Hier können Kuchen und jetzt ebenfalls Eistorte gekauft werden. Dazu kommen Speisen, die auch mit Lieferservice zu haben sind. Dazu gibt es eine ständig aktualisierte Speisekarte, auf der auch Spargelgerichte stehen.

Gleichzeitig betreibt der Gastronom auch das „Art Hotel“, das zurzeit nur zwei Geschäftsgäste hat. So kann er sein dortiges Personal auch beim „Chagall-Markt“ einsetzen. „Wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen“, begründet Rahenbrock diese Vorgehensweise. „Die laufenden Kosten bleiben.“ Aber so gebe es keinen Stillstand und wenigstens einige Einnahmen, welche die Kosten natürlich nicht deckten.