Ein Visionär der Soziokultur

Die Nachricht vom Tod des früheren Beigeordneten Christian Schmidt-Casdorff hat nicht nur bei persönlichen und politischen Weggefährten Trauer ausgelöst. Bürgermeister Dr. Alexander Berger würdigte den Verstorbenen als „visionären und durchsetzungsstarken Sozial- und Kul-turmanager, der in unserer Stadt nachhaltig Zeichen gesetzt hat.“ Am 21. April verstarb der 1934 in Schlesien geborene frühere Sozial- und Kulturdezernent, in dessen 15-jähriger Dienstzeit zahlreiche Projekte entstanden, die zum überwiegenden Teil auch heute noch Bestand haben.

Einrichtungen tragen seine Handschrift

Günter Becker , damals Sozialamtsleiter, und sein Arbeitskollege vom Jugendamt Burkhard Knepper erinnern sich an eine Vielzahl von Initiativen, die Schmidt-Casdorff in seiner Dienstzeit von 1982 bis 1997 ergriffen und umgesetzt hat. Das 1983 eröffnete Jugendzentrum Ost sowie die maßgeblich von ihm erfolgreich geführten Verhandlungen zur Gründung des Bürgerzen­trums Schuhfabrik tragen seine Handschrift. Sein Herz habe für die kleinen Leute geschlagen, sagt Becker und erinnert an die Fördermaßnahmen der Stadt für einkommensschwache Familien. Auch die Integration der migrantischen Bevölkerung habe ihm sehr am Herzen gelegen und durch die Gründung eines Ausländerbeirats – einer der ersten in NRW – und des ATSV (Ahlener Türkischer Sportverein) unterstützt. Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüros und Geschäftsführer des Stadtteilforums, bezeichnet Schmidt-Casdorff als „Visionär“, der in den 1980er Jahren „immer schon von Vernetzung, von gemeinsamer Verantwortung und Engagement aus der Bürgerschaft“ gesprochen habe.

„Höchst angenehmer Chef“

Auch der Bau des Sportparks Nord und des Freizeitbads sind mit seinem Namen verbunden. „Er war ein höchst angenehmer Chef, der nie laut geworden ist“, sagen Becker und Knepper.

„Ein feiner Mensch“, sind sich auch frühere und heutige Kulturschaffenden der Stadt einig. Sie kannten und schätzten ihn vor allem als Kenner und Verehrer der schönen Künste. Die Liebe des Diplom-Bibliothekars galt nicht nur der Literatur, sondern als Leiter der Musikabteilung der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund auch der Musik. Er gehörte zu den Dezernenten, die „quer und schräg dachten“ und die neue Impulse und Initiativen ausdrücklich beförderten, erinnert sich Dr. Hans Gummersbach. Mit Schmidt-Casdorff habe er als VHS-Fachbereichsleiter für politische und kulturelle Bildung die Idee, zum 50. Jahrestag der nationalsoziatischen Machtergreifung die Geschichte der Stadt zwischen 1933 und 1945 aufzuarbeiten, sofort aufgegriffen. „Mit dem damaligen Bürgermeister Horst Jaunich gab Schmidt-Casdorff den Anstoß zu einer aktiven Erinnerungskultur, für die Ahlen heute noch Anerkennung erfährt“, betont Bürgermeister Berger. Zu erkennen sei dies heute noch am Mahnmal für verfolgte und ermordete Juden aus Ahlen.

Mit dem ersten Kulturförderplan für Kunst, Kultur und Kleinkunst hat Schmidt-Casdorff die Türen für eine kulturpolitische Entwicklung und Vision der Stadt weit aufgestoßen. Mit dem Sommerkulturprogramm und dem Stadtfest hat Ahlen Maßstäbe im gesamten Münsterland gesetzt. Untrennbar mit dem Namen Schmidt-Casdorffs sei die Aufarbeitung der Stadtteilgeschichte verbunden, sagt Jürgen Rheker. „Ich wüsste nicht so viel über unsere Geschichte, wenn er nicht über das Mittel der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen so viele gute Leute hier hergeholt hätte“, erklärt der ehemalige Leiter des städtischen Personalamts. Für Helga Gausling, Leiterin des Fritz-Winter-Hauses, war Schmidt-Casdorff ein langjähriger Freund des Hauses.

Die Trennung des Schulverwaltungs- und Kulturamtes geht auf Schmidt-Casdorff ebenso zurück wie die intensive Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten Differdingen und nach der friedlichen Revolution in der DDR mit Teltow. Der frühere VHS-Leiter Rudolf Blauth erinnert sich, dass Schmidt-Casdorff seinerzeit den Anstoß zur Gründung des Fördervereins Bagamoyo zur Pflege der Freundschaft mit der tansanischen Stadt gab.

Sozialdemokratisch geprägt

Schulpolitisch war der ehemalige Dezernent Verfechter eines integrierten Schulsystems, was zur Gründung der Fritz-Winter-Gesamtschule führte. VHS , Stadtbücherei, Musikschule, Stadt-Galerien und Heimatmuseum verdanken ihm Umbau, Umzug oder Ersteinrichtung.

Der zutiefst von sozialdemokratischem Gedankengut geprägte Schmidt-Casdorff wurde zum 1. Januar 1982 für acht Jahre zum Beigeordneten der Stadt Ahlen ernannt. Nach Ablauf wählte ihn der Rat für weitere acht Jahre einstimmig wieder. Mit Ablauf des Jahres 1997 trat er in den Ruhestand. Vor seiner Wahl zum Beigeordneten war Christian Schmidt-Casdorff bereits kommunalpolitisch aktiv und bekleidete zwölf Jahre lang ein Mandat im Rat der Stadt Ahlen. In der SPD schätze man Schmidt-Casdorff für seine ausgleichende Art. „Er war zusammen mit Georg Schmiele mein Ziehvater“ sagt der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Bing über den Verstorbenen. Auch beim politischen Gegner genoss Schmidt-Casdorff hohes Ansehen, wie der ehemalige Landtagsabgeordnete Bernhard Recker (CDU) bestätigt.

Die berufliche Laufbahn des späteren Beigeordneten begann 1955 mit einer Ausbildung zum Buchhändlergehilfen. Die Liebe zu Büchern veranlasste ihn anschließend, am Bibliothekar-Lehrinstitut in Köln zu studieren.

Gewerkschaftlich engagierte er sich als Vorsitzender der ÖTV–Abteilung „Kulturelle Einrichtungen und Schulen“. Die Stadt Ahlen vertrat er unter anderem im Vorstand der Kulturgesellschaft und als Vorsitzender des Beirats der Musikschule Beckum/Warendorf. Christian Schmidt-Casdorff, der drei Kinder und eine Lebensgefährtin hinterlässt, lebte zuletzt in Norddeutschland.