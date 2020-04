Uwe Labus ! Sein Name war Marke, Labus ein Original. Kreativschaffender und „Knallfrosch“, Freigeist und unkonventioneller Lebenskünstler, der seine Träume lebte. In dieser Woche verstarb der Ahlener – kurz vor seinem 63. Geburtstag.

„Das ist mein Baby.“ Der Spruch kam ihm immer wieder über die Lippen, wenn es um seine Stadtfestdeko ging. Was zauberte er den Ahlenern nicht alles an den Himmel?! Quirlige Clowns tanzten an Drahtseilen, Freude strahlende Sonnen und fidele Papageien. Ins Wunderland versetzte Ahlens Stadtfestdekorateur und Verpackungskünstler die gute Stube mit überdimensionierten Paradiesäpfeln und Zuckerwatten. Konnte das denn alles wahr sein? Ja, konnte es, weil es immer wieder neue verrückte Ideen gab, die „unserem Uwe“ in den Sinn kamen. Angetrieben von einer Leidenschaft, im nächsten Jahr noch mehr zu machen, weil es ihm einfach richtig Spaß mache. Sein größtes Ding aber war der fauchende, giftgrüne Drache, der sich auf 45 Metern Länge durch das Pulverfass Marktplatz schlängelte und an dem vorab sogar die ganze Familie mitwerkelte.

Ein Bild aus frühen Stadtfest-Jahren: Uwe Labus mit seinen lächelnden Sonnen. Foto: Ulrich Gösmann

Zu einer Marke wurde auch sein „Knallfrosch“. Ein kleiner Laden in der Klosterstraße, der mit Jonglage, kniffeligen Spielen und originellen Luftballons verzauberte. Seinerzeit ein echter Exot in der Ahlener Geschäftswelt.

Für acht Jahre verabschiedete sich Uwe Labus von der Bildfläche. Auf Mallorca nahm er sich eine Auszeit. Aber auch dort juckte es ihm immer wieder in den Fingern. Bei Events war wieder seine Kreativität gefragt. Und selbst beim Sommer-„Wetten dass“ in der Stierkampfarena von Palma packte Labus hinter den Kulissen mit an. Groß darüber reden war nie seine Sache. Was seine Person betraf, war er ein Verschlossener. Doch als Kumpel jederzeit hilfsbereit, wie Wegbegleiter erfahren durften.

Familiäre Gründe ließen Uwe Labus vor sechs Jahren zurück in seine Heimatstadt kommen. Als aus dem Grubenlüfter der Zeche Westfalen das „Shim Sham“ wurde, war er wieder mit dabei. „Das ist meine Kathedrale“, soll er gesagt haben.

Ansonsten schlug sein Herz für die Borussia. Im Jahr 2006 wurde Uwe Labus BVB-Volunteer und betreute Gäste rund um das Westfalenstadion. Das Sommermärchen der Fußball-WM erlebte er hautnah mit. Es sei die schönste Zeit seines Lebens gewesen, bekannte er.

Die letzten drei Jahre lebte Labus in einem Wohnmobil auf dem Campingplatz in Hamm-Uentrop. Glücklich, den letzten freien Stellplatz an der Lippe bekommen zu haben. „Das ist wie Urlaub“, schwärmte er. Morgens aufzustehen, vor die Tür zu treten und mitten in der Natur zu sein. „Einfach herrlich.“ Mit eben diesem Gefühl von Freiheit vereint, das er sich von Mallorca mitgebracht hatte. Das sollte er bis zum Schluss nicht mehr missen.