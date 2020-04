„Spielzeug to go“ heißt es wieder am Mittwoch, 29. April, von 14 bis 16 Uhr für die Kinder der Blumen- und Hasengruppe der Kita St. Josef Haus für Kinder & Co.

Dabei haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, ausgesuchtes Spielzeug und Spielmaterial kontaktlos auszuleihen. Während der Ausleihe muss der nötige Abstand eingehalten werden. Am Donnerstag, 30. April, sind dann ebenfalls von 14 bis 16 Uhr die Kinder der Regenbogen- und Bärengruppe dran und dürfen sich etwas ausleihen. Weitere Termin folgen und werden auf der Homepage www.Kita-StJosef-Ahlen.de bekanntgegeben. Alle ausgeliehene Gegenstände werden vor der erneuten Ausgabe gereinigt und desinfiziert.

„ Alle Mitarbeiterinnen sind motiviert. Alle Mitarbeiterinnen sind motiviert. “ André Grieger

Die Idee entstand aus dem Team heraus vor dem Hintergrund der verlängerten Notfallbetreuung, so Einrichtungsleiter André Grieger: „Ich bin stolz auf mein Team, welches sich nicht durch diese herausfordernden Umstände der Corona-Pandemie ausbremsen lässt. Alle Mitarbeiterinnen sind motiviert und möchten gerne ihren Beitrag leisten. Hierzu lassen sie sich einiges einfallen, um nicht den Kontakt mit den Kindern und Eltern zu verlieren.“