Das Stadtteilbüro Süd/Ost im Glückaufheim beginnt nach vierwöchiger Pause wieder mit der „physischen“ Bürgerberatung.

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir verschiedene Eingänge haben, so können wir die einzelnen Besucherströme besser separieren“, sagte Hermann Huerkamp , Leiter der Stadtteilbüros. Die Arbeitsschutzstandards könnten eindeutig eingehalten werden, so dass eine eingeschränkte Öffnung möglich ist.

Alle Gruppenangebote finden aber nach wie vor nicht statt, lediglich eine Einzelberatung im Arbeitslosenzentrum im Saal des Glückaufheims ist möglich. Es darf nur maximal ein Ratsuchender den Saal betreten und der muss auf jeden Fall den Sicherheitsstandard einhalten und eine Schutzmaske tragen.

„Gesundheitsschutz für alle, sowohl für die Bürger als auch für die Mitarbeiter, steht natürlich an erster Stelle“, so Hermann Huerkamp. Wer keine eigene Schutzmaske besitzt, kann im Stadtteilbüro eine Schutzmaske für einen Euro erwerben.

Die Arbeit habe natürlich in den letzten vier Wochen nicht stillgestanden, wie Hermann Huerkamp versichert. Telefonische Termine seien vereinbart, die Nachbarschaftshilfe organisiert und die Anfragen so gut es ging beantwortet worden. Aber es habe auch manche Anfragen wie beispielsweise zu Formularhilfen gegeben, die leider nicht beantwortet werden konnten. Somit sei eine langsame Öffnung unter Einhaltung der Abstandsregeln im Büro sinnvoll.

Aber nicht nur das Büro im Ostenstadtteil ist wieder geöffnet, auch im Südenstadtteil ist die Bürgerberatung wieder am Start – natürlich unter den gleichen Voraussetzung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Quartiersmanagerin Karina Krzewina hält hier die Stellung und ist täglich für die Fragen der Bürger da.