Selbst genäht und passend zur Kleidung

Jetzt ist das Tragen einer Maske Pflicht, zumindest beim Einkaufen und beim Fahren mit Bussen, Bahn und Taxen. Diese Regelung gilt für Kinder ab sechs Jahren.

Markus Müller , Leiter des Edeka-Kemper-Markts, wird dann peinlich darauf achten, dass die neue Verordnung von den Kunden eingehalten wird. „Wir lassen niemanden ohne Mund-Nasenschutz rein“, sagt er. Seit einigen Tagen hat er auch seine Mitarbeiter zum Tragen einer Maske angehalten. Eine ganz pfiffige Idee hatte daraufhin Heidi Ciechowski. Die Mitarbeiterin nähte aus ausrangierten schwarzen Schürzen Mundschutze mit dem Aufdruck des Edeka-Markts. Paul Dufhues vom Sicherheitsdienst wird am Samstag nicht müde, alle Einkaufswagen zu desinfizieren und trägt auch dabei bereits einen Mundschutz.

Ulla Ebeling bedauert, dass die Anordnung erst „so spät“ gekommen sei. Ihre originelle Maske kommt aus der Nähwerkstatt ihrer Schwiegertochter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vom Einmal-Mundschutz bis hin zu schicken Baumwoll-Kreationen in vielen Farben und Mustern reicht die Maskenpalette.

Am Samstag in der Fußgängerzone: Einige tragen schon Mund-Nase-Maske, andere nicht.

Selbst nähen ist im Trend und dementsprechend groß ist der Andrang an der Stoff-Zentrale. Vor dem Fachgeschäft an der Ostenmauer hat sich eine lange Schlange gebildet, die geduldig auf Einlass wartet. Silvia Athens weiß am Ende des Tages, was sie getan hat. „Das ist purer Wahnsinn“, beschreibt die Filialleiterin die Situation. 120 Kunden am Tag zu bedienen, sei Normalität geworden, und in den anderen 29 Filialen sei die Situation ähnlich, berichtet sie. Gefragt seien Baumwollstoffe, einfarbig oder bunt, oft passend zur Garderobe. War vor wenigen Wochen noch Klopapier der gefragteste Artikel, ist es jetzt Gummiband für die Anfertigung der Masken. Das ist schon rar geworden.

Wer nicht über Nähkünste verfügt, der kann bei Silvia Athens auch fertige Mundschutze kaufen. „Ich hoffe, dass diese Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen schnell zu Ende ist“, sagt sie.

Gudrun Röhm nutzt ihren Schal, den sie sich beim Einkaufen vor das Gesicht zieht, und Timo Schüsseler hat die neue Verwendung seines geliebten Buff-Tuchs schätzen gelernt. Damit fühlt er sich gut geschützt.

Steffi Both ist Hobby-Schneiderin und hat ihre Masken für sich und ihre Familie selbst genäht. Die Mitarbeiterin in einem Modegeschäft n der Fußgängerzone appelliert an alle Kunden, die neuen Vorschriften einzuhalten. Und weiterhin gelten auch die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen.