Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr betraten zwei Männer mit medizinischen Mund-Nasen-Masken ein Fachgeschäft an der Oststraße. Dort rissen sie drei Mobiltelefone aus den Ausstellungshalterungen und flüchteten anschließend in Richtung Bismarckstraße.

Der kleinere Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, zwischen 20 und 25 Jahre alt und sprach in einer fremden Sprache. er größere von beiden ist etwa 1,90 Meter groß, ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank, trug eine weiße Sportjacke mit Reißverschluss und sprach deutsch.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail anpoststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.