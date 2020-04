Zwei Unbekannte schlugen am Dienstagabend um 23.53 Uhr die Scheibe eines Juweliergeschäfts an der Oststraße ein. Innerhalb weniger Sekunden rafften sie mehrere Uhren und Schmuckstücke aus der Auslage zusammen und flüchteten mit Mountainbikes über den Parkplatz an der Königstraße in Richtung „Stadtcafé“ am Marienplatz.

Bei den Flüchtigen soll es sich um etwa 25 bis 30 Jahre alte Männer handeln. Einer der beiden trug einen schwarzen Kapuzenpullover, der andere einen Schal. Wer hat in der Nacht zwei verdächtige Personen auf Mountainbikes im Innenstadtbereich gesehen und kann dazu Angaben machen? Hinweise nimmt dazu die Polizeiwache am Südberg unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.