Auf Mitwirkung der Patienten angewiesen

Nicht nur im Einzelhandel und vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, auch in den Arztpraxen hat das Coronavirus Auswirkungen auf den Betrieb. „Mittlerweile haben wir uns in unseren Praxen auf die neue Lage aber recht gut eingestellt. In vielen Praxen ist das auch durch Abstandhalter und andere Maßnahmen wirklich sichtbar“, sagt Dr. Anja Dresen als Sprecherin der Ahlener Hausärzte.

Die meisten der zwei Dutzend Hausärzte in Ahlen haben sich unterein­ander in einer WhatsApp-Gruppe kurzgeschlossen und arbeiten nicht nur in der Versorgung der Seniorenheime eng zusammen. Dr. Dresen: „Wir haben Strategien entwickelt, die Infektionsgefahr in den Hausarztpraxen möglichst gering zu halten. Eine offene Sprechstunde ohne telefonische Ankündigung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht denkbar, denn wir müssen sinnvoll die Patientenströme lenken, damit die Kontaktzeiten und Patientenzahlen im Wartezimmer möglichst gering sind, um Menschenansammlungen und damit Ansteckungen zu vermeiden.“

Damit die chronisch kranken Patienten der Risikogruppen möglichst geschützt sind, ist es absolut erforderlich, Infektpatienten aus dem normalen Praxisbetrieb heraus zu halten. „Das stellt uns vor große Herausforderungen, aber auch dafür haben wir mittlerweile wirkungsvolle Arbeitsweisen entwickelt“, bemerkt Dresen. Solange die Krankschreibung bei leichten Erkältungskrankheiten noch telefonisch möglich sei, können persönliche Kontakte mit möglicherweise infektiösen Patienten weitgehend vermieden werden. „Auch für die Zeit danach sind wir gut gerüstet,“ teilt Dresen mit. „Wir sind aber auf die Mitwirkung der Patienten angewiesen. Patienten mit Erkältungssymptomen oder gar Fieber dürfen auf keinen Fall ohne Ankündigung eine Arztpraxis aufsuchen!“

Dr. Anja Dresen

Für Patienten mit schwereren Erkältungssymptomen gibt es so genannte „Fieberzentren“, an die Hausärzte verweisen können, wenn eine persönliche ärztliche Untersuchung notwendig sein sollte. Hierbei ist es dringend notwendig, vorher telefonisch Kontakt mit der Hausarztpraxis aufzunehmen, die den Patienten dann an das entsprechende Zen­trum weitervermittelt. Je nach Möglichkeit und Vorhandensein ausreichender Schutzausrüstung, was leider immer noch nicht selbstverständlich ist, organisieren manche Praxen spezielle Infektsprechstunden, und wo es räumlich möglich ist, gibt es sogar gesonderte Räume und Eingänge für Infektpatienten.

Dr. Anja Dresen

„Durch diese Maßnahmen ist das Risiko, sich in der Arztpraxis mit Corona anzustecken, minimiert. Es gibt ja auch andere Krankheiten als Corona, die dringend behandlungsbedürftig sind. Die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren! Keinesfalls darf es passieren, dass Patienten aufgrund der Angst vor Ansteckung notwendige Kontrolluntersuchungen verpassen. Jetzt ist es Zeit, wieder zu einer Art von Normalität zurückzukehren und in enger Absprache mit dem Arzt wieder Termine zu vereinbaren“, ermuntert Dresen die Patienten.

„Wir Hausärzte begrüßen es ausdrücklich, wenn Patienten unsere Praxen gern mit selbstgenähten Mund-Nasen-Schutzmasken aufsuchen und sich auch vor der Praxistür strikt an die Abstandsregeln halten. Das schützt vor Ansteckung von anderen und ist ein sichtbares Zeichen des Respektes. Es soll jeden daran erinnern, auch in der Arztpraxis den nötigen Abstand zu wahren!“