Etappenweise Öffnung des Rathauses

Das Rathaus beginnt ab Mittwoch, 6. Mai, sich wieder schrittweise für die Öffentlichkeit zu öffnen. Ausgeweitet wird ab Wochenmitte ebenso der Umfang an Besuchsmöglichkeiten im Technischen Rathaus (Baudezernat) an der Südstraße. Schon jetzt ist zu beachten: Besucherinnen und Besucher städtischer Einrichtungen müssen ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, so wie es mittlerweile fast überall im öffentlichen Raum Pflicht ist. Der regelmäßig tagende „Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Ahlen (SAE)“ hat die Lockerung des Betretungsverbots und die Maskenpflicht in seiner letzten Telefonkonferenz beschlossen.

Sinnvoll und verantwortbar

„Damit folgen wir der allgemeinen Entwicklung, dort, wo es sinnvoll und verantwortbar ist, die strengen Schließungen zurückzuführen“, sagt SAE-Leiter Bernd Döding. Zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Beschäftigten ist der Publikumsverkehr in den Dienststellen der Stadt seit dem 17. März nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. Und das wird im Grunde auch so bleiben. „Allerdings werden wir die Anliegen und Anlässe ausweiten, aus denen die Verwaltungsstellen nach vorheriger Anmeldung wieder betreten werden dürfen“, ergänzt Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann.

Die am 6. Mai beginnende Phase der etappenweisen Öffnung ist mit Auflagen und Einschränkungen verbunden, wie Döding ankündigt: „Alle Besucherinnen und Besucher werden beim Betreten namentlich registriert, um bei Bedarf Infektionsketten nachverfolgen zu können.“ Wie in Ladenlokalen und im öffentlichen Personenverkehr schon seit einigen Tagen üblich, müssen auch beim Gang ins Rathaus sowie beim Besuch aller anderen städtischen Dienststellen wie Stadtbücherei, Ahlener Umweltbetriebe und Wertstoffhof Mund-Nasen-Bedeckungen („Alltagsmasken“) getragen werden. „Bei Bedarf stellen wir welche zur Verfügung“, sagt Döding. Grundsätzlich sollte jedoch die eigene mitgebracht werden.

Benutzungsregeln für Aufzüge

Weitere Einschränkungen sind Spuckschutzwände aus Plexiglas und die aktuelle Benutzungsregel für Aufzüge. In ihnen wird maximal eine Person von Etage zu Etage fahren dürfen, es sei denn, es handelt sich um Personen aus einem Haushalt. Weiterhin gelte es, nur aus wirklich wichtigen Gründen die Verwaltungsgebäude zu betreten. „Nach Möglichkeit sollten Anliegen zuerst telefonisch geklärt werden“, bittet Bürgermeister Dr. Alexander Berger . Die letzten Wochen hätten gezeigt, dass vieles auch telefonisch zur Zufriedenheit der Bürger erledigt werden kann. Die Fachbereiche werden weiterhin in A- und B-Schichten mit verminderter Präsenz besetzt sein.

Aus der Zwangspause zurück meldet sich ab Mitte Mai die politische Arbeit. Darauf verständigten sich Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende. Jedoch gelten auch hierfür Einschränkungen. Ausschusssitzungen finden nur insoweit statt, als dass Beschlüsse zu treffen sind. Durchgeführt werden sie bis auf Weiteres im geräumigen Ratssaal, zur Ratssitzung am 18. Juni lädt der Bürgermeister in die Stadthalle ein. „Eine so lange, unfreiwillig sitzungsfreie Zeit war wohl einmalig in der Geschichte unserer Stadt“, dankt Berger den Fraktionen für ihr Verständnis.

Rat ist wieder am Zuge

Mit Telefonkonferenzen der Vorsitzenden sei die Zeit überbrückt worden, nun sei aber der Rat in seiner Gänze wieder am Zuge. „Die kommenden Wochen und Monate werden uns noch sehr fordern und wohlüberlegte Beschlüsse verlangen“, sagt Berger. Deshalb ist der Verwaltungschef froh, dass das Kommunalparlament wieder zu alter Arbeitsfähigkeit zurückfindet.

Für Terminvereinbarungen mit der Stadtverwaltung kann über die zentrale Telefonnummer 59-0 angerufen werden, sofern die Durchwahlen der Sachbearbeiter nicht bekannt sind. Je nach Anliegen können die Kontaktdaten der zuständigen Mitarbeiter auch auf der Homepage der Stadt Ahlen im „Serviceportal“ aufgerufen werden. Der Bürgerservice (Personalausweise, Um- und Anmeldungen etc.) kann für die Vereinbarung von Terminen unter der Telefonnummer 5 94 01 erreicht werden.

Weiterhin geschlossen ist die Verbraucherzentrale im Rathaus für persönliche Beratungen. Zu den üblichen Öffnungszeiten bleibt sie jedoch telefonisch (96 13 13 01) und per E-Mail (ahlen @verbraucherzentrale.nrw) erreichbar.