Ganz langsamer Start: Kurse werden erst geprüft

Die letzten Desinfektionsmittelspender sind montiert, die letzten Aufkleber und Schilder, die an Abstände erinnern sollen, sind aufgebracht. Jetzt kann es wieder losgehen in der Familienbildungsstätte an der Klosterstraße. „Wir starten mit einem Qualifizierungskurs für Tagesmütter und einer Fortbildung zu sprachunterstützenden Gebärden, für Eltern und Erzieher“, verkündet Lars Koenig . Der Leiter der Bildungsstätte ist froh über die ersten Veranstaltungen im Hause.

Wie es mit den weiteren Kursen aussieht, ist noch offen. Jedoch sollen immer mehr Kurse wieder anlaufen. Das ist für das Team der FBS eine logistische Herausforderung. Denn bei rund fünf Quadratmetern Raum für jeden Kursteilnehmer und Dozenten, ist das an sich recht großzügige Gebäude der FBS mit allen Abstandsregeln plötzlich ziemlich klein. „So starten wir erst mal im Forum und sehen wie es geht“, sagt Lars Koenig.

Maskenpflicht auf den Gängen

In der Einrichtung gibt es keine Einbahnregelung, auf den Gängen herrscht Maskenpflicht. Im Kurs selbst jedoch kann der Gesichtsschutz abgenommen werden, die Plätze sind großzügig voneinander entfernt.

Lars Koenig steht mit seinen Kollegen der anderen Bildungsstätten in der Diözese im engen Austausch. Und er weiß auch, dass Kursteilnehmer, Dozenten und nicht zuletzt sein Team Sehnsucht nach dem geregelten Ablauf haben.

Zurzeit ist immer eine Hälfte des Teams im Homeoffice. „Dabei ist unser Büro jeden Tag besetzt“, fügt Verwaltungsmitarbeiterin Marie-Luise Diekemper an.

„Wir prüfen derzeit die Möglichkeiten der Wiederaufnahme unserer Angebote“, bittet Lars Koenig noch um Verständnis. Denn die Voraussetzungen zur Durchführung der Kurse würden durch das Bildungsforum Warendorf geprüft. „Das gilt so zunächst für jedes Kursangebot und jede Einzelveranstaltung und schließt die Einbindung der jeweiligen Dozenten ein“, präzisiert der FBS-Leiter.

Jeder Teilnehmer wird informiert

Darum bittet das Team auch darum, zunächst auf telefonische Nachfragen zu verzichten. „Wenn ihr Kurs startet werden alle Teilnehmer von uns per E-Mail, SMS oder telefonisch informiert, wann und unter welchen Umständen der gebuchte Kurs wieder stattfindet“, erklärt die pädagogische Mitarbeiterin Jutta Pöpsel abschließend.