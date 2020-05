Autokino statt Fußball

Fußballspielen war am Freitagabend im Werse-stadion nicht angesagt. Und das, obwohl sich unter den ersten Besuchern, die das Autokino auf dem Parkplatz ansteuerten, auch der ehemalige RWA-Stadionsprecher Harri Steinhoff und seine Frau Lieselotte befanden. „Wir haben die Karten von unserer Tochter geschenkt bekommen“, sagte Harri Steinhoff. Und an den kleinen Hunger während der Vorstellung hatte die Tochter auch gedacht und ein kinokonformes Picknick zusammengestellt.

Wie die Steinhoffs hatten sich am Freitagabend zahlreiche andere Paare auf den Weg zur Abendpremiere im Autokino Ahlen gemacht. Für den Auftakt hatte Cinema-Betreiber Martin Temme , den Corona zum Umstieg aufs Autokino gezwungen hatte, mit dem Film „Das perfekte Geheimnis“ von Bora Dagtekin eine deutsche Komödie ausgesucht. Die hatte bereits einen fulminanten Kinostart hinter sich und den Geschmack des breiten Publikums allem Anschein nach genau getroffen. Dafür hat der Erfolgsregisseur von „Fack Ju Göhte“ ein Septett Deutschlands beliebtster Schauspieler wie Elyas M´Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz oder Wotan Wilke Möhring um sich geschart.

Das Autokino war am ersten Wochenende gut besucht.

So groß war die Vorfreude einiger Filmfreunde, dass sie bereits anderthalb Stunden vor Vorstellungsbeginn ihre Plätze in der ersten Reihe eingenommen hatten. Dazu mussten sie allerdings die Anweisung von Steven Schemann Folge leisten, der mit seinem E-Scooter an der Einlasskontrolle wartete, um die Fahrzeuge und ihre Insassen zum richtigen Standplatz zu lotsen.

Der Einlass erfolgt übrigens kontaktlos: Es reicht der QR-Code auf dem Handy-Display, der von Kimberly Maxwell oder Hilal Köker, die auch das vorbestellte Popcorn – ebenfalls kontaktlos – austeilen, gescannt wird.

Die Fahrer von SUV mussten sich dabei mit Plätzen in den hinteren Rängen zufrieden geben, damit sie anderen nicht die Sicht auf die gut 23 Quadratmeter große Teleskop-Leinwand versperren.

So geordnet die Anfahrt verlief, so gesittet ging es bei der Abfahrt zu. Als die Vorstellung um kurz vor halb zehn Uhr endete, setzte kein Gedränge ein, sondern es galt das Reißverschlussverfahren. In Corona-Zeiten hat jeder auch mehr Zeit mitgebracht.

„Ich bin sehr zufrieden“, kommentierte Martin Temme die Premiere. Auch der Samstagabend mit dem Sonderformat „Kleinstadt Techno“ und dem Film „Berlin Calling“ sei gut gelaufen und bis auf einige wenige Plätze ausverkauft gewesen. Auch Stephan Baukmann und Michael Oertel, die die Technik besorgen, hatten zufriedene Mienen.