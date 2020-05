Mit dem „Papamobil“ aufs Parkdeck

Am Samstagabend fiel der Startschuss für das Autokino auf dem oberen Parkdeck des Einkaufscenters „Kerkmann-Platz“ – in der sogenannten „Weber-Arena“. Initiator und Veranstalter Auto Weber hatte dafür vor allem Mitarbeiter des St.-Franziskus-Hospitals sowie der Supermärkte Kempermarkt und Rewe Meier kostenfrei über die Dächer von Ahlen eingeladen, um für deren Dienste in den vergangenen Wochen Danke zu sagen.

Das Wetter war sommerlich. Angekündigt war die deutsche Komödie „Schneeflöckchen“ mit dem Ahlener Schauspieler Adrian Topol in einer der Rollen. In Anbetracht der warmen Temperaturen und der in den Autos laufenden Klimaanlagen gab Autohaus-Inhaber Dirk Weber gleich Entwarnung: „Wir haben eine Starthilfe hier oben, falls eine Batterie schlapp macht.“ Sehr zufrieden zeigte er sich mit der Bildqualität der LED-Wand, die Einspieler und Film selbst bei Sonnenschein hervorragend wiedergab.

Pfarrer Willi Stroband während der Andacht aus seinem „Papamobil“.

85 Fahrzeuge waren für das Kinoevent zugelassen, 50, mit jeweils zwei Personen besetzt, hatten sich im Vorfeld ordnungsgemäß mit Kennzeichen und Namensangabe angemeldet. Damit kamen 100 Personen in den Genuss der Veranstaltung, die ungewöhnlich mit einer gut 45-minütigen Maiandacht mit Pfarrer Willi Stroband begann. „Eine Andacht auf einem Parkdeck hatte ich auch noch nie“, zeigte sich der Pfarrer vor der Premiere entspannt, überhaupt sei er auf dem Parkdeck noch nie gewesen. Eine doppelte Premiere also war es für ihn mit weiterer Überlegung: „Hier oben könnte man das Pfingstival machen.“

Aus dem Aufstelldach eines VW-Campers war er für die Kinogänger gut sichtbar. Dass er aus einem „Papamobil“ heraus seine Andacht halten würde, hätte er sich so nicht vorgestellt, erzählte der Pfarrer.

Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger war gekommen und ließ es sich nicht nehmen, sich den Film anzuschauen. Es sei wichtig, so begrüßte er die Kinogänger, dass es endlich wieder Gelegenheiten gebe, zusammenzukommen und Gemeinschaft zu erleben. Wenn auch mit Abstand.

Ein großes Lob für die Aktion gab es auch von Beate Berkhoff (links), die mit ihrer Tochter Beate Berkhoff teilnahm.

„Die Technik klappt sehr gut, es war eine klasse Vorbereitung“, hatte Bild- und Tontechniker Ralf Fink alles im Griff. Über den UKW-Kanal 102.2 schickte er den Sound in die Radios der Automobile. Was gut funktionierte. „Das Bild ist super, der Ton toll“, zeigte sich beispielsweise Besucherin Julia Kroner begeistert. Zwei Reihen dahinter gab es weiteres Lob von Beate Berkhoff: „Eine super Idee, die Organisation ist 100-prozentig.“