Den Zechenradweg nahmen jetzt Mitglieder der SPD-Ratsfraktion zusammen mit Bürgermeisterkandidat Hermann Huerkamp in Augenschein.

Zurzeit wird die Brücke über die Werse an der Straße Im Schlingenfeld umgebaut. Hier wird der Radweg bis zur Fertigstellung der Osttangente zunächst enden. Der Dolberger Ratsherr Harald Krämer sprach auch den Radweg entlang des neuen Baubetriebshofs an. Für diesen waren 100 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Doch der Zaun um das Gelände sei von der Leitung der Umweltbetriebe direkt an den dortigen Fußweg gebaut worden, so Krämer. Damit könne kein Radweg in Richtung Langst angelegt werden. Hermann Huer­kamp regte an, dass hier Lösungen für eine Wegführung unter der Eisenbahnbrücke gesucht werden sollten.