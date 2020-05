Sein Bezirk ist sein „Wohnzimmer“

Wenn René Kendermann im Ahlener Osten auf Streife geht, winken ihm viele Menschen zu. Andere rufen ihn sogar beim Vornamen, obwohl der Polizeioberkommissar erst seit gut zwei Wochen den Posten des Bezirksdienstbeamten für diesen Bereich bekleidet.

„Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun“, erklärt der 48-Jährige und lacht. „Ich bin hier aufgewachsen.“ Als „Ahlener Junge“ sei er mit den Menschen und ihren Eigenarten bestens vertraut. „Der Bezirk ist im Grunde wie mein Wohnzimmer.“ Kein Wunder, dass der neue „Ortssheriff“ bei der offiziellen Vorstellung im Beisein von Landrat Dr. Olaf Gericke und Wachleiter Uwe Alteheld keinen Hehl daraus macht, wie sehr ihm diese neue Aufgabe Freude bereitet.

Rudolf Jünemann hinterließ Netzwerk

Zeitgleich übernimmt Kendermann die Funktion des Kontaktbeamten für muslimische Institutionen im Südkreis. Sein Vorgänger Rudolf Jünemann habe ihm ein „perfektes Netzwerk“ hinterlassen, dass er sehr gerne weiter pflegen werde. Beleg für die bereits geknüpften Bande ist somit auch der Antrittsbesuch von Ilkay Danismaz, Vorsitzender des Ahlener Integrationsrates, der verbunden mit der Übergabe eines Begrüßungspräsents ebenfalls festhält: „Sie haben einen echten Heimvorteil!“

Diese Vertrauensbildung zu wichtigen islamischen Einrichtungen und Vereinen sei grundlegend für eine erfolgreiche Arbeit in diesem Gebiet, betont Dr. Olaf Gericke. „Ahlen ist die Stadt mit dem größten Ausländeranteil im Kreis. Deswegen wird Integration hier großgeschrieben.“ Jeder sei Teil dieser Gemeinschaft. Wer jedoch die gemeinsamen Werte nicht respektiere, müsse damit rechnen, schärfer in den Blick genommen zu werden. Danismaz nickt: „Wenn Einzelne meinen, sie müssten sich nicht an Regeln und Gesetze halten, vielleicht nicht einmal bestraft werden, dann macht das unsere mühsame Integrationsarbeit kaputt.“

Polizeioberkommissar René Kendermann. Foto: Christian Wolff

Das sieht Bürgermeister Dr. Alexander Berger genauso. „Wir haben 111 Nationen in Ahlen.“ Diese sollten weiterhin in bunter Vielfalt miteinander leben können. Kendermann sei als Bezirksdienstbeamter in seinem Gebiet bereits bekannt, werde respektiert und geschätzt. Der Vorteil, die Ahlener besonders gut zu kennen, sei da nicht selten ein „Türöffner zu den Menschen“. Berger wünscht dem Polizeioberkommissar daher „alles Gute und ein herzliches Glückauf“ für sein künftiges Wirken.

Seit über 25 Jahren bei der Polizei

Polizeioberkommissar René Kendermann ist seit über einem Vierteljahrhundert Polizist. Er kam im Jahr 1998 in den Kreis Warendorf und hat nach der Ausbildung ein Jahr Dienst bei der Wuppertaler Polizei und in der Kreispolizeibehörde Gütersloh versehen. Er war zunächst zehn Jahre im Wachdienst an den Standorten Beckum und Ahlen aktiv, übernahm dann von 2008 bis 2018 die Aufgabe eines Diensthundführers bei der Wache Beckum. Nun erfolgte die Rückkehr in die Stadt Ahlen, die nicht nur sein Dienstort, sondern auch Wohnort ist.