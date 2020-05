Das Heimatmuseum der Stadt Ahlen öffnet am kommenden Sonntag, 17. Mai, seine Pforten für Besucher. Aus Anlass des Internationalen Museumstages können sie interessante Einblicke in die Ahlener Stadtgeschichte gewinnen. „Damit kehrt ein weiteres Stückchen Normalität zurück in den Alltag“, sagt Kulturfachbereichsleiter Christoph Wessels . Nach zahlreichen Absagen in den letzten Wochen sei es ein aufmunterndes Zeichen, nun wieder aus einem kulturellen Grund die Bevölkerung einladen zu dürfen.

Museumsrundgang möglich

Angefangen bei der Altsteinzeit und dem Ahlener Mammut geht der Museumsrundgang durch das Mittelalter, durch die Ahlener Stadtentwicklung von der recht kleinen Ackerbürgerstadt noch vor etwa 200 Jahren bis zur Industriestadt mit ihren bedeutenden Standbeinen Emaille-Industrie und Schuhproduktion. Aber auch die Strontianit- und Kohlegewinnung und das durch ein reges Vereinsleben geprägte Mitein­ander der Stadtgesellschaft werden anschaulich erklärt.

Das Heimatmuseum in der Wilhelmstraße hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gelten für Besucherinnen und Besucher die üblichen Einschränkungen wie Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln zu anderen Personen. Gruppenführungen oder besondere Aktionen des Museums sind leider nicht möglich.

Um die Personenzahl begrenzen und steuern zu können und eventuelle Wartezeiten zu verhindern, ist eine Anmeldung im Kulturbüro der Stadt Ahlen unter Telefon 59-290 erforderlich.