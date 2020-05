AhlenPolizisten beobachteten am Dienstag gegen 16.30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer, der verkehrsgefährdend die Dolberger Straße querte. Ein Autofahrer musste ausweichen und abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dann querte der 23-Jährige mit seinem E-Scooter erneut die Dolberger Straße und fuhr auf dem Werseradweg weiter. Der Ahlener missachtete die deutlichen Aufforderungen der Einsatzkräfte, anzuhalten. Ihm gelang es kurzfristig über eine Fußgängerbrücke zu entkommen. Während der Fahndung sahen Polizisten den 23-Jährigen an Mülltonnen an der Galileistraße stehen. Dort fanden Anwohner später Rauschgift und informierten die Polizei. Den Beamten gelang es bei der weiteren Suche, den jungen Mann auf der Hansastraße vorläufig festzunehmen.

Da der Ahlener unter Drogeneinfluss stand, ließen die Einsatzkräfte ihm eine Blutprobe entnehmen.Des Weiteren stellten die Polizisten den unversicherten E-Scooter und das aufgefundene Rauschgift sicher. Der gefährdete Autofahrer wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 96 50 zu melden.