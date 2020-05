Noch eine Chance fürs Jugendlager?

Diedefinitive Absage der St.-Pankratius-Ferienlager auf Ameland und im Sauerland, die den betroffenen Eltern bereits per Brief mitgeteilt wurde (wir berichteten), schien sich auch auf das verbliebene Jugendlager auszuweiten. Doch für Letzteres wollen die Organisatoren die Hoffnung noch nicht aufgeben.

Anders als bei den selbstorganisierten Freizeiten werden die Jugendlager mit Unterstützung eines Drittanbieters auf die Beine gestellt. Dieser habe bislang noch keine offizielle Absage mitgeteilt und feile offenbar noch an möglichen Konzepten, teilt Pastoralreferent Stefan Bagert unserer Zeitung am Mittwoch mit. „Wir wissen alle nicht, wie sich die Situation bis zu den Sommerferien verändert.“ Möglicherweise werde die Lage dann neu bewertet. „Sollte es dann eine Chance geben, eine Ferienfreizeit durchführen zu können, werden wir diese auch wahrnehmen.“ Bagert äußerte Verständnis für die Unsicherheit, die vor allem unter den betroffenen Eltern herrscht. „Wir haben aufgrund der fehlenden Absage bislang noch keinen eigenen Brief an die Eltern der Jugendlager-Kinder geschrieben. Doch da viele jetzt aufgrund der erfolgten Absage der Ameland- und Sauerland-Lager davon ausgehen, dass Gleiches auch für das Jugendlager gilt, formulieren unsere Betreuer jetzt ebenfalls eine Stellungnahme, die verdeutlicht, dass wir uns in einer Schwebesituation befinden.“

Zweistündige Beratung

Die Leiter des Ferienlagers Sauerland (Tina Berkemeier und Guido Keil ) und die Leiter aller Vorhelmer Sommerlager (Ameland und Jugendlager) sowie Vertreter der Pfarrgemeinde (Pastor Michael Kroes, Pastoralreferent Stefan Bagert und Verwaltungsreferent Andreas Decker) hatten sich in diesen Tagen in einer gut zweistündigen Sitzung beraten.

„Wir haben viele Szenarien durchgesprochen, wie ein Ferienlager unter den gegenwärtigen Gegebenheiten durchzuführen ist. Leider gibt es keinen praktikablen Weg, die Vorgaben, welche uns auch in Zukunft noch begleiten werden, in einem Ferienlager einzuhalten“, fasst Guido Keil die Ergebnisse, die zumindest die Angebote Ameland und Sauerland betreffen, in einem Brief an die Eltern zusammen. „Auch stellt sich dann die Frage: ,Macht ein solches Ferienlager überhaupt noch Spaß?‘“

Es gehe um die anvertrauten Kinder. Keil: „Sollte hier ein Fall von Corona auftreten, tragen wir als Ferienlager die Verantwortung. Selbst eine Einverständniserklärung der Eltern hilft uns im Ernstfall nicht weiter, so dass wir uns dann mit dem Vorwurf des Vorsatzes auseinandersetzen müssten. Somit werden dann nicht nur die verantwortlichen Personen rechtlich belastet, sondern würde auch die Weiterführung der Ferienfreizeiten in Frage gestellt.“

Bedarf ist vorhanden

Durch einige Rückmeldungen und Anfragen sei der verständliche Wunsch nach einem Ferienlager sehr groß. Gerade nach der langen Zeit des Kontaktverbotes habe sich das Verlangen nach Abwechslung deutlich vergrößert. „Uns ist bewusst, dass es einige Eltern geben wird, die ihren Urlaub für die Betreuung ihrer Kinder in der letzten Zeit aufgebraucht haben und somit eine Betreuung in den Sommerferien benötigen. Leider ist es uns jedoch nicht möglich, diesen Bedarf aufzufangen“, so der Mitorganisator der Sauerland-Tour.

Eltern, die den Beitrag für das nun abgesagte Sauerland-Ferienlager schon gezahlt haben, bekommen diesen zurück. Dafür brauchen die Organisatoren eine kurze Rückmeldung mit Namen und Kontoverbindung. Das Gleiche gilt für die Anzahlung. „Wir würden uns dennoch freuen, wenn die Anzahlung als Spende gesehen wird, da wir schon einige Anschaffungen für das Ferienlager 2020 getätigt haben, welche damit bezahlt worden sind“, informiert Guido Keil. „Wer dies aber nicht möchte oder kann, darf sich bei uns melden.“ Am einfachsten gehe das per E-Mail an info@ferien-vorhelm.de. Blick nach vorne: 2021 geht es nach Bleiwäsche vom 31. Juli bis zum 14. August.