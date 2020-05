„Täglicher Überlebenskampf“

AhlenDie „so mühsam erarbeitete Schwarze Null“ sei wohl „leider gefährdet“, hatte Bürgermeister Dr. Alexander Berger am 20. März bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt prognostiziert. Was zum damaligen Zeitpunkt, nur wenige Tage nach dem Lockdown, noch eine Befürchtung war, ist mittlerweile Gewissheit: Insbesondere bei der Gewerbesteuer wird es deutliche Einnahmeausfälle geben, die ein mittelprächtiges Loch ins Stadtsäckel reißen.Berger nannte am Donnerstag bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Arbeitsagenturchef Joachim Fahnemann und Wirtschaftsförderer Jörg Hakenesch erstmals konkrete Zahlen.

Gewerbesteuerausfälle reißen Loch ins Stadtsäckel

Demnach sind im Rathaus bisher 40 Steuerstundungsanträge mit einem Gesamtvolumen von 300 000 Eu­ro eingegangen sowie über 200 Herabsetzungsanträge, die sich auf vier Millionen Euro summieren. Das Defizit in der Jahresrechnung werde sich demzufolge voraussichtlich auf zwischen vier und fünf Millionen Euro belaufen. Er gehe jedoch davon aus, so der Verwaltungschef, das aus der Ausgleichsrücklage auffangen zu können. Wohlgemerkt: nach derzeitigem Stand, sofern sich die Lage nicht noch weiter verschärfe. Berger betonte zugleich: „Wir werden an unseren Investitionsvorhaben wie dem Bürgercampus oder der Osttangente festhalten.“ Die öffentliche Hand müsse ihren Beitrag dazu leisten, dass die Wirtschaft am Laufen bleibe und ohne bleibende Schäden durch diese Krise komme.

Eine Krise ohne Beispiel, die nicht nur einzelne Branchen, sondern „die gesamte Wertschöpfungskette“ trifft, wie Jörg Hakenesch feststellt. Einzelhandel, Gastronomie, Busunternehmen, viele Dienstleister befänden sich seit Wochen in einem „täglichen Überlebenskampf“. Um die größeren mittelständischen Betriebe macht sich der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG) auch, aber weniger Sorgen, die seien „sehr gut aufgestellt“. Auftragsrück­gän­ge, un­­terbrochene Lieferketten und Absatzmärkte, die zum Teil aufgrund von Reisebeschränkungen zurzeit verschlossen bleiben, bereiteten freilich auch den besten Probleme. Es sei jedoch „bewundernswert“, welch „kreative Lösungen“ manche Firmen entwickelt hätten, etwa durch die Umstellung ihrer Produktion auf Schutzmasken oder Desinfektionsmittelspender, um ihre Mitarbeiter halten zu können.

Fast ein Drittel in Kurzarbeit

Gleichwohl befinden sich aktuell circa 30 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis Warendorf in Kurzarbeit. Insgesamt seien im März und April 2141 Anzeigen für 27 701 Personen gestellt worden, informierte der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, Joachim Fahnemann. Das sind dreimal mehr Anzeigen innerhalb von zwei Monaten, als im gesamten Jahr 2009 infolge der Finanzkrise im ganzen Agenturbezirk eingingen. Eine solche zeitliche Dynamik sei „noch nie da gewesen“, so Fahnemann.

Auch die Arbeitslosenzahlen sind im April stark gestiegen, in Ahlen um 6,7 Prozent zum Vormonat und um 12,5 Prozent zum Vorjahresmonat. Dabei hat es laut Fahnemann bisher keine Entlassungen in größerem Stil gegeben, aber auch keine Neueinstellungen. Die übliche Frühjahrsbelebung am Ar­beitsmarkt sei schlicht ausgeblieben. Aber ohne das In­strument der Kurzarbeit und ohne Kündigungsschutzfristen hätten sicher auch schon mehr Menschen ihren Job verloren. Die weitere Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sei „seriös nicht zu prognostizieren“, mit einer deutlichen Zunahme aber zu rechnen.