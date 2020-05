Seit dem „Tag der Arbeit“ am 1. Mai gilt für ein Urgestein der Kreispolizeibehörde Warendorf dauerhaft der Status „frei“. Denn Rudolf Jünemann befindet sich nun im Ruhestand.

Landrat Dr. Olaf Gericke bedankte sich bei dem Beamten für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Sicherheit der Bürger im Kreis – insbesondere in Ahlen, wo der Neu-Ruheständler bekannt ist wie ein „bunter Hund“.

Rudolf – alias „Rudi“ – Jünemann begann im Jahr 1976 seine Polizeilaufbahn und wurde 1981 in den Kreis Warendorf versetzt. Nach vielen Jahren im Streifendienst in Ahlen folgte im Jahr 1998 eine eher untypische Verwendung: Für zehn Jahre war ein Diensthund sein treuer Streifenkollege. In dieser Zeit führte der Polizeihauptkommissar nacheinander zwei Hunde, von denen einer ein sogenannter Rauschgiftspürhund war. Aus dieser Zeit kann der Beamte viele spannende Geschichten erzählen.

In den vergangenen zwölf Jahren war der Vorhelmer das Gesicht des Ahlener Ostens und als Bezirksdienstbeamter erster polizeilicher Ansprechpartner für die Bevölkerung seines Bezirks. Darüber hinaus hatte der 61-Jährige als sogenannter Kontaktbeamter einen engen Draht zu den muslimischen Institutionen im Südkreis.

Überall respektiert und angesehen

Wie Ilkay Danismaz als Vorsitzender des Ahlener Integrationsrates festhielt, sei Jünemann überall respektiert und gut angesehen gewesen. Erst vor wenigen Tagen wurde mit Polizeioberkommissar André Kendermann sein Nachfolger vorgestellt, der dank Jünemanns intensiver Vorarbeit ein gut geknüpftes Netzwerk übernimmt und in den Wochen zuvor schon mit Jünemann gemeinsam unterwegs war, um die wichtigsten Multiplikatoren kennenzulernen.

In seiner Funktion als Behördenleiter wünschte Dr. Olaf Gericke dem Pensionär alles Gute für den neuen Lebensabschnitt und vor allem Gesundheit. Die Abteilungsleiterin Polizei Katja Kruse sowie Martin Entrup als Personalratsvorsitzender schlossen sich den guten Wünschen gerne an.