Große Musik auf kleiner Bühne

Große Freude herrschte am Donnerstagnachmittag im Innenhof des Seniorenzentrums Drüke Möhne beim einstündigen Wald- und Wiesenkonzert des Nordwestblech Quintetts – sowohl bei den Senioren, denen in der Coronazeit Abwechslung geboten wurde, als auch bei den fünf Musikern, deren Auftritte aufgrund der Umstände rar geworden sind.

Ein Zeitungsartikel hatte Hauswirtschaftsleiterin Sabine Charvat darauf aufmerksam gemacht, dass der Münsteraner Sebastian Netta Konzerte auf einer Bonsaibühne für elf Seniorenzentren zum Nulltarif anbietet. Schnell sprach sie sich mit dem Team ab und meldete die Einrichtung an. „Nach fünf Tagen bekamen wir die Antwort, dass wir dabei sind.“ Das war am Dienstag nach Ostern. Bis zum Konzert wurde das Geheimnis bewahrt, schließlich sollte es für die Bewohner eine große Überraschung werden.

Ob ein Bläser- oder ein Gesangskonzert aufspielen sollte, durfte sich die Einrichtung aussuchen. Die Wahl fiel auf ein Bläserkonzert und Initiator Sebastian Netta brachte das Nordwestblech Quintett mit, das ein breites Programm von Klassik über Pop bis Jazz spielte. „Wir hätten 25 Konzerte machen können, aber dafür reicht die Finanzierung nicht“, bedauerte Netta. Denn seine Konzerte auf der kleinen mobilen Bühne werden über ein Kulturprogramm des Landes NRW gefördert.

Schon 2008 hatte er sich die Bühne von einem Freund bauen und sich dabei von der Tiny-House-Bewegung inspirieren lassen. Denn der Schlagzeuger wollte für sich eine Bühne, die schnell aufgebaut ist, überall hinpasst und zudem einen sehr guten Klangkörper bildet. Zudem hat sie eine eigene Stromversorgung und ist in 20 Minuten aufgebaut. Ein Unikat ist sie außerdem. Sebastian Netta legt aber auch Wert auf die Feststellung, dass die Musiker selbst in Quintettformation in Coronasicherheitsabstand musizieren können.

Auf der Terrasse genossen die Bewohner nicht nur das Konzert, sondern auch die Sonne. Foto: privat

Ziel ist, Menschen hochklassige Musik zu bieten: „Wir wollen keine Bierseligkeit bedienen.“ Gebucht wird er beispielsweise von Nachbarschaften. Oder bei der Aktion jetzt von Seniorenzentren. „Das ist eine gelungene Überraschung für die Bewohner“, zeigte sich Hausleiterin Kirsten König vom Konzert genauso beeindruckt wie Sabine Charvat: „Es ist traumhaft!“

Natürlich war der Schlussapplaus nach 60 Minuten groß, mit „Over the Rainbow“ aus dem Musical „Der Zauberer von Oz“ eine Zugabe fällig. Auch bei den Bewohnern kam das Konzert richtig gut an. „Ich staune, dass alle ruhig sitzengeblieben sind“, hatte Bewohnerin Änne Fährenkemper ihr ganz eigenes Lob für die gelungene Aktion parat.