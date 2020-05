Kein Gelöbnis wie jedes andere

In der Laufbahn eines Soldaten nimmt das Gelöbnis seit jeher einen besonderen Stellenwert ein. Doch für die jungen Damen und Herren, die am Freitagmorgen in der „Westfalen-Kaserne“ ihre Gelöbnisformel sprachen und ihren Diensteid ablegten, wird dieser Tag aufgrund ganz anderer Umstände in Erinnerung bleiben.

Kein Heeresmusikkorps, keine Ehrengäste, keine Angehörigen: Ein solch reduziertes, aber dennoch feierliches Gelöbnis hat es in der über 60-jährigen Geschichte des Standorts Ahlen noch nie gegeben. Die Zwänge der Corona-Pandemie machen vor den Toren der Bundeswehr nicht Halt, so dass die rund 120 angetretenen Personen auch auf das gemeinsame Singen der Nationalhymne verzichten mussten, um die Möglichkeit einer Tröpfcheninfektion so gering wie möglich zu halten. Der Mindestabstand von 1,50 Metern verstand sich von selbst.

Gadow : „Es bleibt ein ganz besonderer Tag“

Oberstleutnant Timo Gadow wusste um den Spagat zwischen Feierlichkeit und Sicherheit. Immerhin mussten die Soldaten auf Musik nicht ganz verzichten; sie kam aus der „Konserve“. Nachdem Hauptmann Daniel Schulz die Formationen ausgerichtet hatte, erklärte der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7: „Normalerweise wären wir in fünf Tagen zu diesem Anlass im Sportpark Nord angetreten. Sie alle wären unter den Augen Ihrer Angehörigen einmarschiert“, sagte Gadow. „Wir machen heute das Beste daraus. Und es bleibt ein ganz besonderer Tag.“

Hohen Respekt für Leistungen gezollt

Egal, unter welchen Umständen: Das Gelöbnis sei ein prägender Einschnitt. Es gebe keinen anderen Beruf, in dem der Verzicht auf körperliche Unversehrtheit und die Gefahren für das eigene Leben gefordert werden. Der Oberstleutnant erinnerte an sein eigenes Empfinden, an ein „gewisses mulmiges Gefühl“, das auch ihn vor gut 25 Jahren zum Gelöbnis begleitet habe. Timo Gadow zollte den Angetretenen hohen Respekt für die Leistungen, die sie in ihrer Grundausbildung gezeigt haben, die in Folge der Corona-Maßnahmen ebenfalls um einiges anders, weniger in enger Gemeinsamkeit ablaufen musste als alle anderen zuvor. „Die wesentlichen Ziele sind aber dieselben geblieben.“ Wenn am Ende die Erkenntnis stünde, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung ist und die Tatsache, „dass wir alle im selben Boot sitzen“, habe sich das Ganze gelohnt. „Sie haben sich durchgebissen. Was Sie in Ahlen gelernt haben, ist eine gute Grundlage für alles, was noch folgt.“

Gelöbnis in der „Westfalen-Kaserne“ 1/22 Oberstleutnant Timo Gadow 2020 Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Geblöbnis 2020 Foto: Christian Wolff

Gelöbnis 2020 Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Gelöbnis 2020 Foto: Christian Wolff

Gelöbnis am 15. Mai 2020 in der Westfalen-Kaserne. Foto: Christian Wolff

Auf die ursprüngliche Bedeutung der Truppenfahne ging Gadow vor dem Einzug derselben ebenfalls ein. „Es ist ein sehr altes militärisches Symbol.“ Schon vor 2000 Jahren sei es bei den Römern ein wichtiger Orientierungspunkt gewesen. „Durch die moderne Kriegsführung hat die Fahne ihre alte Rolle eingebüßt.“ Auch wenn sie heute genormt ist und nur anhand des goldgelben Fahnenbands erkennbar sei, zu welchem Bataillon sie gehöre, besitze sie nach wie vor eine identifikationsstiftende Eigenschaft.