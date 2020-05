Zuständig für ein „riesiges Feld“

Zu Beginn des Jahres hat die Stadt Ahlen mit Simon Büscher einen Beauftragten für das Ehrenamt installiert. Bedingt durch die vom Coronavirus erzwungene Sitzungspause konnte er sich am Donnerstag nun auch den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Familien, Frauen und Senioren vorstellen. Mit der zunächst befristet besetzten halben Stelle will die Stadt der zunehmenden Bedeutung des Ehrenamts gerecht werden.

Seine erste Bewährungsprobe hat der 27-Jährige bereits mit Bravour gemeistert: Während der ersten Hochphase der Corona-Pandemie bündelte er mit einem Team in der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ Hilfsangebote und Hilfsnachfragen, um Kontakte zu vermitteln und Menschen bei Einkäufen Unterstützung zu geben.

Einspringen in der Not

„Dabei habe ich einen guten Eindruck davon gewonnen, wie hilfswillig und aktiv das Ehrenamt in der Not einspringt und Strukturen stützt“, spricht Simon Büscher über seine Erfahrungen der vergangenen beiden Monate. Neben seiner neuen Tätigkeit schreibt er derzeit an der Universität Vechta im Fach Gerontologie an der Masterarbeit „Freiwilliges Engagement von älteren Menschen mit Migrationshintergrund“. Im Ahlener Ehrenamt ist Büscher, der als Fünfjähriger mit dem Fußballspielen anfing, kein Unbekannter. Seit Sommer 2019 trainiert er als „Co“ die Erste Mannschaft von Westfalia Vorhelm und trat für den Verein zwölf Jahre lang als Spieler gegen den Ball.

„ Dazu möchte ich weitere Akteure kennenlernen und Schnittmengen herausfinden. Dazu möchte ich weitere Akteure kennenlernen und Schnittmengen herausfinden. “ Simon Büscher

Nach einer ersten Sichtung der bestehenden Angebote will der Ehrenamtsbeauftragte Kooperationen mit verschiedenen Trägern intensivieren, die in Ahlen mit dem Thema Ehrenamt betraut sind. „Dazu möchte ich weitere Akteure kennenlernen und Schnittmengen herausfinden, bestehende Strukturen stärken oder gegebenenfalls auch noch erweitern“, erläutert Büscher.

„Das Ehrenamt ist ein riesiges Feld“, so Büscher. Egal ob im Bereich Sport, Kultur, Schule, bei Wohlfahrtsverbänden, in Politik und Kirche oder bei der Feuerwehr - überall verdiene ehrenamtliche Tätigkeit eine große Anerkennung. Ulla Woltering freut sich als zuständige Fachbereichsleiterin, „dass wir die zahlreichen städtischen Aktivitäten nun bündeln und ausbauen können.“

Verschiedene Vergünstigungen

Als eine bereits bestehende Anerkennung hebt Simon Büscher die 2012 von der Stadt Ahlen eingeführte Ehrenamtskarte hervor: „Mit ihr bekommt man verschiedene Vergünstigungen in Ahlen, aber auch in vielen anderen Städten in NRW.“ Voraussetzung für den Erhalt sind mindestens fünf Stunden ehrenamtliche Tätigkeit pro Woche. Derzeit versucht die Stadt, neue Partner für Vergünstigungen in Ahlen zu gewinnen, um die Attraktivität der Karte weiter zu erhöhen. Eine weitere Anerkennungsform ist die Ehrenamtsfeier, die zukünftig in jedem Jahr stattfinden soll. „

Der neue Ehrenamtsbeauftragte ist Ansprechpartner bei allen Fragen oder Wünschen zum Thema Ehrenamt. Zu erreichen ist Simon Büscher in der Regel vormittags unter Telefon 5 94 50 oder per Mail an bueschers@stadt.ahlen.de.