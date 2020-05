Vor Pfingsten ins Freibad

Pfingsten ins Freibad? Warum nicht! Aber wie? Und: Schwimmen in Schichten? Viele Fragezeichen am Freitagmittag unter sonnig blauem Badehimmel. Und ein erstes Signal, das Dr. Alfred Kruse als neuer Geschäftsführer der Ahlener Bädergesellschaft setzt: „Wir haben die Absichtserklärung, vor Pfingsten in Betrieb zu gehen.“

Abstand halten? Schwierig, wenn die Stadt schwitzt und in Masse nach Abkühlung lechzt. Die Lösung könnte eine einfache sein: geteilter Betrieb bei noch offener Obergrenze! Getrennt durch eine Mittagspause, in der alle Gäste raus müssen. Zum Reinigen und Desinfizieren der Anlage mit anschließendem Personalwechsel. Noch sind es nur Gedankenspiele, die aktuell auch durch andere Anlagen kreisen, weil bis Freitagmittag nur ein Datum aus Düsseldorf bekannt ist: Freibadbetrieb ab 20. Mai möglich.

Warten auf Rahmenbedingungen

Bädergesellschaft wie auch Bürgermeister warten unterdessen auf klar formulierte Rahmenbedingungen der Landesregierung. „Vor wenigen Wochen war noch fraglich, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Saison geben wird“, so Verwaltungschef Dr. Alexander Berger.

Neue Drehkreuze im Eingangsbereich.

Bürgermeister Berger, Betiebsleiter Schliewe und Geschäftsführer Kruse auf Position.

Neue Attraktion: die Water-Climbing-Wall.





Starkes Fundament für den freien Fall.





Ahlens Freibad ist startklar.





Das Edelstahlbecken dürfte eine besondere Herausforderung werden.

Neue Sonnensegel auf der Liegewiese.



Noch etwas Geduld.

Stadtwerke-Prokurist Uwe Friedrichs sieht die große Herausforderung in den beiden „Flaschenhälsen“ Eingang und Duschen. Manche Einrichtungen gingen ohne Duschmöglichkeiten an den Start. Betriebsleiter Thomas Schliewe hat den Pandemie-Plan der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen im Blick. Ohne Obergrenze gehe es nicht, denn: „Wir hatten hier schon Tage mit 3000 Besuchern. Das wird nicht passen.“ Zu beantworten sei die Frage: „Was können wir hier maximal unterbringen?“

Bei 1000 Besuchern fange ein richtiger Badetag ab 25 Grad aufwärts erst an. „Davon hatten wir in der letzten Saison 17 Tage.“ Die Badgröße sei jetzt ein Glücksfall mit 2000 Quadratmeter Wasserfläche und weiteren 30 000 drum herum. Ein Drittel im Wasser, zwei Drittel an Land – das sei die Regel. Über eine Erweiterung der Badeordnung sei nachzudenken, die etwa festlege, dass Kinder erst ab dem zehnten Lebensjahr ohne Begleitung ins Bad dürften. Denn: „Je älter, desto mehr Verständnis.“ Aber nicht alles lasse sich über Bestimmungen regeln. Ei­genverantwortung und Solidaritätsgedanken seien gefragt. Schliewe: „Eine absolute Kontrolle wird es nicht geben.“ Für das feuchte Element gibt Dr. Kruse Entwarnung: „Das Wasser ist absolut safe!“

Freibad ist startklar

Eine Wiedereröffnung des Parkbads ist unterdessen noch nicht konkret. „Priorität hat das Freibad“, so Kruse. Sauna sei zur Stunde überhaupt kein Thema, ergänzt Thomas Schliewe.

Mit neuem Eingangsbereich und neuer Kletter-Attraktion ist das Freibad schon jetzt startklar. Drei Drehkreuze und ein separater Ausgang sollen Entspannung bringen. Mit der Water-Climbing-Wall sieht die Bädergesellschaft ein regional exklusives Alleinstellungsmerkmal. 4,50 Meter hoch, fordert sie auf drei Strecken – Blau, Rot und Schwarz – zum freien Fall heraus. Die Bädergesellschaft hat 200 000 Euro in die Modernisierung investiert. Und weniger als erwartet ausgegeben, wie Bürgermeister Berger anmerkt.