Die ersten Proben laufen über einen Videochat

Das Jugendtheaterprojekt „Provinz – Jugend macht Theater im Kreis Warendorf“ des Bürgerzentrums Schuhfabrik trotzt Corona und deswegen werden wieder frisch motivierte und interessierte junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren gesucht, die schauspielern wollen. Das Projekt findet im Verbund mit dem Netzwerk Amateurtheater des Kreises Warendorf statt.

Auch wenn Covid 19 gerade vielem einen Strich durch die Rechnung macht, sollen die Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene in der Schuhfabrik möglich bleiben.

Neue Abläufe

Die Abläufe werden sicherlich neu und ungewohnt sein, aber an Kreativität und Engagement mangelt es nicht. Deswegen sollen sich zunächst alle anmelden, die grundsätzlich Interesse am Theaterspielen haben, mitmachen wollen und sich auf Neues einlassen können. Für eine kontaktreduzierte Zeit, sollen die Proben im gemeinsamen Videochat mit den beiden Regisseuren Nadine Althoff und Tobias Winopall durchgeführt werden. Ein erstes Treffen findet am Montag, 8. Juni, um 18.30 Uhr statt.

Interessierte die dabei sein möchten, können sich bei Theo Heming unter Telefon 9 60 97 35 oder per Mail an Theo.Heming@schuhfabrik-ahlen.de anmelden.

Weitere geplante Bestandteile von „Provinz – Jugend macht Theater im Kreis Warendorf“ sind ein Qualifizierungswochenende mit unterschiedlichen Workshops und erfahrenen Theaterleuten am 22. und 23. August und das Provinz-Jugendtheaterfestival am 12. und 13. Dezember. Dabei stellen alle vier Theatergruppen aus dem Kreis Warendorf ihre Stücke als Premiere vor.

Vier beteiligte Einrichtungen

Die Schuhfabrik ist eine von insgesamt vier Einrichtungen, die das Theaterprojekt im Kreis Warendorf durchführen und organisieren. Mit dabei sind die Alte Post Oelde, das Theater am Wall Warendorf und das Filou in Beckum. Gemeinsam fördern sie als „Netzwerk Amateurtheater“ junge Schauspieltalente. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Jugendtheaterprojekt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen durch die LAG Soziokultureller Zentren NRW.